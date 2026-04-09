“Perfecta”: el estremecedor tráiler del documental de Silvina Luna que llegará a Netflix

A través de un diario audiovisual inédito, la producción busca cumplir la última voluntad de la ex Gran Hermano: concientizar sobre los peligros de las intervenciones estéticas y la mala praxis.

A poco más de dos años y medio de su partida, la figura de Silvina Luna vuelve a conmover al país. Netflix lanzó el primer adelanto de “Perfecta”, la serie documental que retrata el calvario médico y la batalla judicial de la modelo argentina. A través de un diario audiovisual inédito, la producción busca cumplir la última voluntad de la ex Gran Hermano: concientizar sobre los peligros de las intervenciones estéticas y la mala praxis.

Un testimonio desde la intimidad más profunda

El tráiler de “Perfecta” permite escuchar la voz de Silvina Luna narrando sus propios miedos y esperanzas. Lo más impactante del material son las grabaciones personales que ella misma realizó con su celular durante sus internaciones y tratamientos.

“Ella quería que nadie viviera lo que ella sufrió”, relataron sus allegados. El documental no solo recorre su salto a la fama en la edición 2001 de Gran Hermano o su éxito en el teatro, sino que se sumerge en la década de dolor que atravesó tras su intervención con Aníbal Lotocki.

El rol de su hermano y la palabra de Fernando Burlando

La producción cuenta con el aval y la participación activa de su hermano, Ezequiel Luna, y su mejor amiga, Bárbara Corvalán. Además, el abogado Fernando Burlando aporta su visión sobre la causa judicial que hoy mantiene al médico condenado. Según el letrado, este proyecto es el cumplimiento de una misión social que la propia Silvina dejó en manos de su familia.

La periodista Pía Shaw reveló que la serie también incluye testimonios de otros pacientes afectados y detalles técnicos del cuerpo médico forense que analizó el caso. “Año tras año, esta mujer conoció más guardias de hospitales que todos nosotros juntos”, señaló la comunicadora sobre la resiliencia de la actriz.

Detalles de un estreno muy esperado

Aunque el tráiler ya genera una fuerte repercusión, el hermetismo sobre el resto de la serie es total debido a contratos de confidencialidad con la plataforma. Se espera que “Perfecta” se estrene a mediados de 2027, estructurada en varios capítulos donde la propia Silvina Luna lleva el hilo conductor de su historia.

La docuserie promete ser un hito en la producción nacional, transformando un caso de dolor personal en un mensaje global contra la violencia estética y los mandatos sociales de belleza.