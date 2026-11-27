Cambiar la dirección habitual en la que se moldea el cabello húmedo permite despegar la zona de la coronilla y evitar ese acabado chato tan frecuente en melenas finas o lacias. Las especialistas revelan el paso a paso para aplicarlo en casa, y los errores que arruinan el resultado.
Conseguir una melena con cuerpo, movimiento y estructura en la parte superior de la cabeza suele parecer una misión reservada exclusivamente a los estilistas profesionales. Para quienes tienen el cabello fino, lacio o con tendencia a aplastarse, el panorama se repite tras cada lavado: apenas pasan unos minutos, el pelo queda completamente adherido al cuero cabelludo, restándole frescura y dinamismo al rostro. Sin embargo, la solución no siempre exige invertir en polvos texturizantes ni espumas fijadoras, sino modificar un gesto cotidiano frente al espejo.
El secreto radica en invertir el recorrido del secado: trabajar el cabello de atrás hacia adelante, contrariando su caída natural mientras aún conserva humedad. Según explican los especialistas en color y cuidado capilar aunque no podemos alterar el ángulo biológico en el que nace la fibra capilar, sí tenemos margen para reeducar temporalmente la postura que adopta al perder el agua. Al dirigir los mechones de la coronilla hacia la frente durante el secado, se crea un espacio de aire en la base que, una vez acomodado el peinado hacia atrás, se traduce en una elevación inmediata y duradera.
Paso a paso para lograr una coronilla con cuerpo en casa
Ejecutar esta maniobra no requiere destreza técnica avanzada, pero sí respetar ciertos tiempos y temperaturas para proteger la fibra capilar y evitar el encrespamiento. La experta detalla una secuencia sencilla para incorporar a la rutina:
-Absorber el exceso de agua sin fricción: Al salir de la ducha, presionar suavemente los mechones con una toalla para retirar la humedad sobrante. Frotar el cabello con energía solo logra abrir la cutícula y disparar el frizz antes de empezar.
-Invertir la caída natural: Inclinar levemente la cabeza hacia adelante y, utilizando los dedos a modo de peine, elevar por secciones el cabello ubicado en la parte alta de la cabeza dirigiéndolo hacia el rostro.
-Regular la distancia y el calor: Encender el secador a temperatura media y mantenerlo a unos 15 o 20 centímetros de distancia, desplazándolo de forma continua. Si el aparato cuenta con boquilla concentradora, dirigir el flujo de aire desde la base hacia las puntas del mechón elevado.
-Sostener la estructura y sellar con frío: Mantener la raíz levemente levantada con los dedos o un cepillo suave mientras se seca. Una vez que perdió la humedad, aplicar una ráfaga de aire frío durante unos segundos en esa misma posición para fijar la forma, volver a erguir la cabeza y acomodar la melena únicamente con las manos.
Un recaudo fundamental al finalizar: evitar pasar el cepillo pegado al casco, ya que esa presión aplasta nuevamente el nacimiento y anula el volumen logrado.
Adaptaciones según cada textura y errores frecuentes
Si bien el cambio resulta sumamente visible en cabellos lacios y finos, esta técnica también favorece a las melenas onduladas que tienden a perder fuerza en la zona alta. En el caso de los rulos, se sugiere inclinar la cabeza y trabajar con difusor a baja potencia, despegando apenas las raíces con la punta de los dedos sin manipular demasiado los largos para no desarmar la definición natural del bucle.
Por último, conviene esquivar tres hábitos que sabotean el peinado: pegar la boquilla del secador al pelo, abusar de la potencia máxima y sacudir la melena de forma desordenada, conductas que encrespan las puntas. Además, resulta indispensable comprobar con la yema de los dedos que la coronilla esté cien por ciento seca antes de apagar el aparato; cualquier rastro de humedad residual hará que el peso del cabello venza el levantamiento en pocos minutos.