Peinados anti-humedad para superar días de lluvia

Del clásico rodete tirante a la tendencia de las vinchas y la “bubble pony”, opciones prácticas y elegantes para mantener el frizz bajo control, cuando el clima se complica.

Cuando la lluvia y la humedad extrema se adueñan de la semana, mantener el pelo bajo control parece una batalla perdida. El encrespamiento inesperado, la pérdida de forma y el volumen desmedido suelen arruinar en pocos minutos el peinado más elaborado. Sin embargo, los días grises no tienen por qué ser sinónimo de descuido; al contrario, representan la excusa perfecta para apostar por recogidos estratégicos, acabados pulidos y accesorios que resuelven la imagen en cuestión de minutos.

El secreto para transitar las jornadas lluviosas reside en aliarse con fijadores de textura liviana —como geles de efecto húmedo, ceras o cremas de peinar— y utilizar recursos que mantengan la fibra capilar sujeta y protegida del ambiente.

Cinco propuestas versátiles y de fácil ejecución garantizan mantener el estilo intacto de la mañana a la noche:

Rodete tirante: sofisticación y control absoluto

Es el recurso infalible del estilismo urbano. El rodete tirante mantiene cada hebra en su lugar, resistiendo las ráfagas de viento y las lloviznas imprevistas mientras aporta un aire sofisticado que funciona tanto en la oficina como en salidas informales.

Para realizarlo, basta con aplicar una pequeña cantidad de gel en la zona superior y peinar la cabellera de forma tirante hacia atrás, eligiendo una altura alta o baja según la preferencia. Un detalle que eleva la propuesta es enmarcar el moño con una colita scrunchie de tela satinada o terciopelo, sumando textura y un toque distintivo.

Pony tail pulida: el recogido todoterreno

La cola de caballo es un clásico insustituible por su rapidez y practicidad. En jornadas húmedas, la clave para evitar que se desdibuje está en trabajar las raíces con crema de peinar o cera fijadora, puliendo bien los laterales con un cepillo de cerdas tupidas. Llevada alta transmite dinamismo y frescura, mientras que en su versión baja sobre la nuca ofrece un perfil sumamente refinado.

Bubble pony: la alternativa vanguardista

Si la idea es salir de los recogidos tradicionales sin perder el control sobre el largo del cabello, la bubble pony o coleta con burbujas es la opción en tendencia. Consiste en sujetar una cola de caballo de base y colocar pequeñas gomitas elásticas a distancias regulares a lo largo del mechón. Al abrir suavemente con los dedos cada sección para generar volumen, se logra un look lúdico, moderno y blindado contra el encrespamiento.

Media colita: el “semi” que estiliza

Para quienes buscan un punto medio entre llevar la melena despejada y conservar la caída del pelo, el semirecogido es una alternativa acertada. Aplicar un toque de fijador en la coronilla permite pulir la zona superior, sujetando la mitad del cabello hacia atrás. Dejar dos mechones finos y sueltos al frente ayuda a enmarcar el rostro con delicadeza, aportando un matiz relajado pero formal.

Con vincha: melena suelta sin temor al “frizz”

Renunciar a recoger el pelo durante una tormenta es posible gracias al regreso definitivo de las vinchas. Este accesorio se convierte en el escudo perfecto para domar los pelitos rebeldes de la frente y la zona superior. Ya sea en versiones acolchadas de tela, finas con acabados metálicos o de estilo abombado, las vinchas permiten llevar la melena suelta garantizando orden, estructura y personalidad en todo momento.

¿Y vos cuál elegís?