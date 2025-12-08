Péguele al turco, ¿la nueva consigna de MasterCehf Celebrity?

Un participante se guardó algunos detalles de la preparación del día y sus compañeros le hicieron saber su descontento. Mirá lo que pasó este domingo en la pantalla de El 9 Televida.

El Turco Husaín fue el protagonista absoluto de la noche de este domingo en MasterChef Celebrity. Es que en la emisión de El 9 Televida de anoche sus compañeros acusaron al exfutbolista de supuestamente “jugar sucio”. La prueba del día implicó que todos debían hacer el mismo plato pero sin la receta a mano. El paso a paso estaba escrito en un extremo de la cocina, por lo que tenían que memorizarlo y volver a sus estaciones, sin llevársela. Y allí fue que la intervención de Husaín los perjudicó. Mirá en qué terminó todo.

La consigna de este domingo a la noche fue elaborar un paté casero con confitura de frutos rojos, cebollas encurtidas, ensalada verde y unos grisines de aceite de oliva y yogurt. Pero el desafío radicaba en que el paso a paso estaba escrito en un extremo de la cocina, por lo que tenían que memorizarlo y volver a sus estaciones, sin llevársela.

Ubicados estratégicamente, cada uno de los participantes en las cocinas, quien tenía más cerca el modo de preparación, supuestamente, iba a ir ayudando a sus compañeros, pero lejos de hacer eso, el Turco Husaín se guardó la información sensible para sí mismo perjudicando a sus compañeros.

Así, el exfutbolista estuvo en el ojo de la polémica luego que sus compañeros lo acusaran de supuestamente “jugar sucio”. Todo salió a la luz cuando Momi Giardina, Evangelina Anderson, Eugenia Tobal, Andy Chango y Susana Roccasalvo le consultaron por algunos de los ingredientes o pasos de la receta, y él intentó confundirlos dándoles una respuesta errónea.

El participante se veía muy relajado disfrutando del momento, mientras les respondía entre risas, pero cuando llegó el momento de la devolución con el jurado, comenzaron los reclamos. El Turco Husaín recibió muy buenos comentarios del jurado y logró subir al balcón de Masterchef Celebrity anoche, pero sus compañeros aseguraron que a partir de hoy comienza la verdadera competencia, viéndolo como un fuerte rival.

En redes sociales, los fanáticos del reality no tardaron en reaccionar. Algunos comentaron que era una “jugada sucia”, aunque otros aplaudieron su estrategia para sacar de la competencia al resto y llegar a la gran final.

Cómo sigue esto, averigualo en la gala de este lunes al término de Yali Çapkini en El 9 Televida.