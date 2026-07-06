¡Paz en la farándula! Moria Casán y Georgina Barbarossa sellaron su histórica reconciliación con un descontrolado baile

Las divas de la televisión dejaron atrás 26 años de una feroz enemistad y protagonizaron el momento más alto en el cumpleaños de Ángel de Brito. “Nunca te dejé de querer”, confesó “La One”.

El mundo del espectáculo argentino fue testigo de un hecho que parecía completamente imposible. Tras más de dos décadas de reproches cruzados, tensiones al aire y un silencio de hielo, Moria Casán y Georgina Barbarossa demostraron que su reciente reconciliación pública va en serio. Las conductoras se convirtieron en las auténticas protagonistas de la noche durante la mega fiesta por los 50 años del periodista Ángel de Brito, donde se mostraron inseparables y sellaron su paz bailando a todo ritmo.

Apenas sonaron los primeros acordes de la tanda bailable, ambas divas coparon el centro de la pista. Los invitados, sorprendidos por la complicidad que manejaban, no tardaron en sacar sus teléfonos celulares para inmortalizar el momento. Una de las primeras en viralizar el video fue la periodista Mercedes Ninci: “El baile de Georgina con Moria después de la reconciliación. ¡Genias!”, celebró mientras las filmaba compinches y divertidas.

El emotivo mensaje de “La One”: “Unidas en un abrazo”

La buena sintonía no quedó solo en la pista de baile, sino que se trasladó de inmediato al universo digital. La propia Moria Casán utilizó sus redes oficiales para dedicarle unas profundas palabras a su colega, acompañadas por las imágenes del festejo: “Placer verte, abrazarnos nuevamente en el cumpleaños de Ángel. Celebrando, celebrar, de eso se trata la vida. Te abrazo, reina Georgina”, escribió conmovida.

Por su parte, la conductora de Telefe replicó la secuencia desde diferentes ángulos en sus historias de Instagram, dejando en claro que el dolor del pasado quedó completamente archivado. Cabe recordar que el reencuentro definitivo se había gestado semanas atrás con un histórico y emotivo abrazo en los Premios Martín Fierro, que luego derivó en un inédito programa en dúplex entre A la Barbarossa (Telefe) y La mañana con Moria (El Trece).

El origen de una guerra que duró 26 años

Para dimensionar la magnitud de este abrazo, es necesario remontarse a finales de los años 90. La pelea entre Casán y Barbarossa fue una de las más descarnadas de la televisión local. El quiebre definitivo se produjo cuando “La One” lanzó polémicos e hirientes comentarios sobre Miguel “El Vasco” Lecuna, el difunto y gran amor de Georgina, lo que desató una inmediata contraofensiva con duras críticas hacia Sofía Gala Castiglione. Desde entonces, pasaron a ser enemigas íntimas y evitaban cruzarse en los canales.

Sin embargo, el paso del tiempo y la madurez lograron sanar las heridas más profundas. En su reciente careo televisivo, las actrices se habían quebrado en vivo al recordar el momento en que decidieron disculparse. “Me diste un abrazo tan lindo y me dijiste ‘si querés llorar, llorá'”, relató Georgina entre lágrimas. La respuesta de Moria cerró el círculo de manera perfecta: “Yo sentí que quería abrazarte. Fue genuino. Cuando te abracé, me di cuenta de que nunca te dejé de querer”.