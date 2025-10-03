Patricia Sosa y Yami Safdie llegan a La Peña de Morfi este domingo

Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.

La Peña de Morfi es el clásico de los domingos al mediodía en El 9 Televida. Y este primer domingo de octubre no te va a decepcionar con la propuesta musical que trae para acompañarte en el almuerzo. Con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, el programa ofrecerá una jornada repleta de música en vivo, sorpresas y platos ricos, con figuras destacadas del país y del exterior.

Una de las grandes invitadas de la jornada será Patricia Sosa, quien regresa a la casa de la música para hacer un recorrido por todas sus canciones más icónicas. La artista, dueña de una de las voces más destacadas del rock nacional, promete un show emotivo y lleno de grandes éxitos.

Además, el programa recibirá por primera vez a Yami Safdie, una de las artistas más prometedoras de la escena musical actual. La joven promesa compartirá escenario con La Bersuit, que se encargará de ponerle ritmo y fiesta a la tarde del domingo.

Como es costumbre, no puede faltar La Pulpería, esta vez de la mano del humor de Flor Jazmín junto a todo el análisis deportivo de Ariel Rodríguez y las recetas más ricas de la mano de Santiago y Felicitas.

No te pierdas el clásico de los domingos, este primer fin de semana de octubre, en El 9 Televida.