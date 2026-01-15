Pasó por Cortá Por Lozano, hizo un descargo en las redes y generó una gran polémica, ¿qué fue lo pasó con la Reini de MasterChef Celebrity?

La participante de MasterChef Celebrity, Sofía “La Reini” Gonet, fue a Cortá por Lozano el martes 13 de enero y lanzó un fuerte descargo al no sentirse cómoda durante la entrevista y mirá la polémica que se generó.

Sofía “La Reini” Gonet pasó por diván de Cortá por Lozano el pasado martes 13 de enero, pero como no se sintió cómoda con Vero Lozano no tuvo mejor idea que lanzar un fuerte descargo. Desde el canal aseguran que no cayó para nada bien su presencia en el programa.

Tras su paso por el ciclo, la participante de Masterchef Celebrity expresó que “se sintió humillada”, ya que la habían convocado para hablar sobre el reality y no sobre su vida privada y su escandalosa separación de su expareja, Homero Pettinato.

Luego del revuelo que generaron sus dichos, en Intrusos hablaron sobre el tema y Marcela Tauro, que fue subestimada por “La Reini” en el programa de Verónica Lozano, fue tajante: “Es mucho para esta televisión esta chica, nosotros merecemos otra cosa. Ella merece ir a Europa, como dijo. De hecho no la entendieron porque no midió”.

“No quiero contestarle porque esta chica no está bien. Lo vengo diciendo desde el primer día, no es un ataque, me parece que necesita una ayuda. Desde que pasó lo del ex, está un poquito mejor, pero necesita una contención”, lanzó.

Por otro lado, la periodista contó qué fue lo que pensaron las autoridades de Telefe: “Yo no miré los números de rating , pero para que me digan ‘nos hundió’. La producción estaba preocupada porque pensaban que les iba a dar un número que no les dio. La televisión hoy es número porque los auspiciantes van donde están los números. Le ganó El Trece, que nunca gana, con Jimena Monteverde“.

“Homero y ella necesitan tratamiento, ella también es violenta, pero yo estoy más cerca de creerle a Homero”, concluyó Marcela Tauro en alusión a Sofía “La Reini” Gonet.

¿Qué pasó con Sofía Gonet en Cortá por Lozano?

La Reini dialogó con Vero Lozano y su equipo, y se sinceró sobre cómo empezó el año tras la tormentosa relación con Homero Pettinato.

“No saben lo que me acaba de pasar, acabo de tener mi primera crisis de diva televisiva. Hoy fui al programa de Vero Lozano, varios participantes de Masterchef pasan por ahí para hablar de tu paso por el reality”, introdujo.

“Yo tenía mis dudas de ir porque, la verdad, es que yo nunca doy notas, nunca voy a programas. A mi representante le dije no tenía ganas de ir, pero bueno… fue más que nada una bajada del canal“, arremetió.

“Me maquillé, me peiné, me puse un outfit espectacular, fui toda con mi mejor predisposición, divertida y simpática. La cosa es que entro y me siento, y ya me arrancan a preguntar por mi ex. Paréntesis, estamos en contacto cero, entonces cualquier cosa que me traigan de él es como romper un poco también, de parte del otro lado, el contacto cero que tanto se preocupan en la tele por la relación tóxica”, continuó indignada.

“Más allá de eso, yo pensé que íbamos a hablar de Masterchef. Me preguntaron qué plato sería mi ex, yo dije ratatouille a modo de chiste y listo, vaya y pase. Seguido a eso me hacen decir qué plato es cada uno de los integrantes del programa. Conocía a dos, a los demás, no los conocía, no sé cómo se llaman, era la primera vez que los veía y tenía que inventarles qué plato pensaba que eran. En vivo y en directo”, se quejó la influencer.

“Seguido a eso, Vero dice ‘bueno y ahora sí vamos a ver el gran informe de todo el paso de la Reini por Masterchef’. Chicos, no hubo ni un solo clip de Masterchef, eran todos los canales hablando de la pelea con Homero Pettinato. Todos los canales en contra mío, y yo mirando la entrevista en vivo…”, expresó.

Molesta, La Reini lanzó: “Me sentí súper humillada, como si me hubiesen clavado un puñal en la espalda. Supuestamente me tenían que cuidar“.

“Mi canal no me cuidó, así que yo salí y llamé a mi representante. Empecé a los gritos, que cómo puede ser que me falten el respeto de esta manera con todas las cosas que yo he hecho en mi trayectoria… ¿Qué trayectoria? No terminé ni el curso de ingreso en la Universidad de La Matanza. Llamando a los gritos por los pasillos de los estudios… Bueno, me duró 5 minutitos nada más. Después me subí al auto y me empecé a reír de toda la situación en general”, concluyó Sofía “La Reini” Gonet.