Paso clave en la salud de Mirtha Legrand: finalizó el tratamiento antibiótico y evoluciona de su cuadro respiratorio

Llegan noticias alentadoras desde el Sanatorio Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand. Este lunes 28 de septiembre, a 10 días de haber sido ingresada por segunda vez debido a una complicación respiratoria, la institución médica emitió un nuevo parte oficial con novedades determinantes sobre su cuadro clínico.

A 10 días de su reingreso al Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía, este lunes 28 de septiembre se conoció un nuevo parte médico oficial sobre la salud de Mirtha Legrand. La reconocida conductora de 99 años completó con éxito el esquema de antibióticos, continúa con ejercicios de kinesiología, muestra una evolución favorable y permanece muy acompañada por su círculo familiar a la espera del alta médica.

El documento, firmado por el director médico de la clínica, Dr. Enrique Echagüe, confirmó que la diva completó una etapa clave en su tratamiento: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico. Se encuentra acompañada de su familia y agradece el cariño y respeto dispensados”, detalla el comunicado.

Monitoreo constante, kinesiología y precaución para el alta

La conductora, de 99 años, permanece internada desde el pasado viernes 18 de septiembre, cuando ingresó con un cuadro compatible con neumopatía. Esta nueva hospitalización ocurrió pocos días después de haber recibido el alta por una afección respiratoria previa (un cuadro gripal que derivó en bronquitis a comienzos de mes).

Por esa razón, el equipo médico ha tomado todas las precauciones necesarias antes de evaluar el alta definitiva, con el objetivo firme de evitar cualquier tipo de recaída. En los últimos días, la evolución ha sido notable: la diva incrementó su actividad física con ejercicios de kinesiología, permanece sentada en su habitación, mira televisión y mantiene un excelente estado de ánimo.

Durante toda su estadía en la clínica ubicada sobre la calle San Martín de Tours, la “Chiqui” estuvo permanentemente contenida por su círculo más íntimo: sus nietos Juana Viale y Nacho Viale, su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar de Benedictis.

El mensaje de Juana Viale en televisión y cuándo se conocerá el próximo parte

Mientras la diva se recupera, su nieta Juana Viale toma las riendas de la conducción de La Noche de Mirtha y de los tradicionales almuerzos dominicales. En la emisión del pasado sábado 27, Juana le dedicó unas cálidas palabras al aire: “La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se pierde el programa. Me ve, me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo”.

Respecto a la evolución médica de los próximos días, desde la dirección del Sanatorio Mater Dei aclararon que mantendrán la cautela e informaron: “De no mediar cambios, el miércoles próximo se enviará un nuevo parte médico”.