“Pasó Casper y dijo que esta oscurita”: una pizza dejó a Cachete Sierra quemado y con delantal negro en MasterChef Celebrity

El actor vivió un momento difícil en la gala de este martes de MasterChef Celebrity que se emitió en El 9 Televida. Mirá.

Este martes 23 de diciembre tuvo lugar la décima gala de beneficios de MasterChef Celebrity en El 9 Televida. Los ocho cocineros de mejor desempeño en las noches anteriores tuvieron que volver a cocinar por las medallas y cuidarse de no hacer el peor plato que los llevaría a vestir delantal negro. Sin embargo, para Agustín “Cachete” Sierra la noche fue complicada e incluyó una grave quemadura de mano y un plato que ante sus ojos “está más blanca que mi mamá en invierno”. Mirá lo que le pasó.

El reto principal fue hacer un plato libre con un máximo de 20 ingredientes. Una vez que todos salieron del mercado, recibieron la noticia que los dejó helados: tuvieron que hacer un enroque con su compañero de isla y hacer lo que ellos decidieran con los elementos que el otro escogió. Fue allí cuando la conductora del reality de cocina anunció que tanto Marixa como Emilia podían ir a buscar tres artículos más, para intentar actualizar el plato de la otra a su gusto. Por si fuera poco, pasando la mitad de la prueba, hubo un último giro inesperado: seguir cocinando lo que originalmente era de ellos, ya sea a partir de lo que tenía preparado el colega o empezar de cero con el poco tiempo restante.

Esto generó que la mayoría entregara platillos por debajo de la media, desde una pizza cruda hasta una enchilada con demasiada grasa.

En este contexto el peor plato y el que terminó con un delantal negro fue para Agustín Cachete Sierra. El actor la pasó realmente mal en la prueba en la que decidió hacer una pizza de queso azul con jamón y albahaca a partir de una receta que propuso él mismo.

Ni bien entró Cachete Sierra a mostrar el plato que hizo, todos los jurados quedaron asombrados porque la pizza no se veía tan bien como parecía. Además, notaron que su mano tenía una abultada venda. “¿Qué te pasó en la mano?”, preguntó sorprendido Damián Betular. “Tenía el repasador en la izquierda, abrí el horno y con la derecha saqué”, explicó ante la autoridad del reality para dar cuenta del accidente que sufrió. “Me ca… quemando y el guante se me estaba pegando a la mano, así que rápidamente me lo arrebató”, detalló.

La explicación que dio del origen de su confusión al sacar la pizza tuvo que ver justamente con lo mal que le salió el plato que tenía que presentar. “Estaba mal porque veía que eso iba a salir como salió”, arriesgó. “¿Y cómo salió?”, lanzó Betular. “Como el or…”, respondió con sinceridad la exfigura de Chiquititas. “

Los jurados hicieron un chiste de que cada porción pesaba mucho para dar a entender que las medidas que usó de harina y levadura para armar la masa no eran las apropiadas. “Está más blanca que mi mamá en invierno”, ironizó el propio Sierra.