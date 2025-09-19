Pasión Prohibida: Yildiz y la decisión de su vida ¿Doğan o Çağatay?

Yildiz queda en medio de una de las mayores encrucijadas de su vida. Deberá decidir a dónde apostar, pero la realidad es que una mano negra interviene complejizando todo. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la serie turca de las tardes de El 9 Televida.

A Çağatay le cae la ficha, un poco tarde, de que se la mandó con Yildiz. En un momento de iluminación, el empresario toma consciencia de todo lo que perdió cuando optó por engañar a su esposa con Kumru. Y en un intempestivo e inesperado movimiento decide hacerle saber a la mujer que lo siente. Pero justo, en ese mismo momento, el actual esposo de Yildiz, Doğan, le confiesa sus sentimientos a la mujer proponiéndole que lo intenten como un matrimonio real.

Yildiz debe decidir con cuál de los dos forjará su futuro, pero lo que ni ella ni ninguno de los dos varones imaginan es que una mano negra intervendrá para alterar esa decisión. Mirá lo que se viene a la novela turca de las tardes de El 9 Televida, Pasión Prohibida.

Çağatay, quien supuestamente está comprometido a casarse con Ender, le pide a la mujer que abandone la casa que ambos comparten y le deja en claro que va a ir con todo por intentar recuperar a Yildiz y a su hijo Halit Can.

Ender está furiosa. Ahora que ha descubierto que todos sus planes están a punto de desmoronarse y que Yildiz podría elegir a Çağatay, no está dispuesta a permitirlo. Con la ayuda de Caner, la mujer se mete en la habitación de Çağatay para quitarle el celular y le envía un mensaje de texto a Kumru, diciéndole que quiere volver con ella y que aún la ama.

Kumru, que estaba con Yildiz en ese momento, se lo muestra, por lo que la hija de Asuman se queda muy dolida al creer que es cierto y que Çağatay estuvo jugando a dos bandos.

Desde que se casaron, Doğan ha sido un lugar seguro para Yildiz, la persona en quien más confía y a quien admira por su apoyo incondicional.

Sin embargo, tener que decidir entre ambos no ha sido fácil. En los últimos días, se ha debatido entre seguir adelante con su matrimonio o darle una nueva oportunidad a Çağatay. Pero como Ender le ha dado un empujón con un oportuno pero mentiroso mensaje. La mujer piensa que su futuro está con Doğan.

¿Será real? ¿Será para siempre? ¿Qué pasará con Çağatay? Para saber sobre esto y más, no te pierdas ningún episodio de Pasión Prohibida en El 9 Televida.