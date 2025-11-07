Pasión Prohibida: Yildiz y Ender en versión emprendedoras, pero de un negocio un poco turbina…

Ender y Yildiz tienen un nuevo trabajo que está flojo de papeles, no es nada ilegal pero… Mirá lo que estás desesperadas mujeres hará por dinero en Pasión Prohibida.

Luego de que Doğan regresara de prisión y descubriera el desfalco económico que Handan, Yildiz y Ender hicieron con la empresa y las pusiera de patitas en la calle, las mujeres tuvieron que cambiar su fastuosa vida. De hecho, ahora Ender y Yildiz viven juntas en la misma casa que el empresario mantiene porque su hija pequeña vive allí. Y para salir de esto han creado un emprendimiento que, si bien les trae dinero, es un tanto polémico. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de El 9 Televida, la semana que viene.

Un hombre muy rico contrata a las dos amigas para que su esposa no se quede con toda su fortuna. La situación económica de Ender y Yildiz actualmente no es buena. Doğan las ha echado en la empresa después de haberla dejado en la ruina con su gestión y ahora viven juntas bajo el mismo techo en la mansión que a la joven Yilmaz le corresponde por ser madre de Yildiz Su.

Para ayudar a Emir y Caner a salir de la cárcel, Ender y Yildiz han decidido asociarse para hacerles favores a personas que tengan problemas en sus matrimonios. Por ejemplo, a una mujer le ayudaron a desenmascarar a su marido y obtuvieron una importante suma de dinero por ello. ¡Pero no lo suficiente!

Precisamente por eso, Ender accede a ver a un hombre que tiene una oferta que hacerle. “Me casé con mi esposa hace meses, pero lo hice sin firmar el acuerdo prenupcial”, le explica Saffet, preocupado porque su mujer pueda quedarse con su fortuna.

Aunque a Ender le parece una misión complicada, como necesitan el dinero para sacar a Caner y Emir de la cárcel, acepta intentar engañar a la mujer de ese hombre para que firme el divorcio sin llevarse nada. ¿Lo conseguirá?

No te pierdas cómo sigue la novela que te acompaña en las tardes de El 9 Televida desde hace más de un año con el nombre de Pasión Prohibida.