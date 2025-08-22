Pasión Prohibida: ¿Y esa actitud en calidad de qué…? ¿Por qué Doğan se comporta así con Yildiz?

Supuestamente Doğan se casó con Yildiz por un tema de estrategia, pero ¿hay algo más debajo de ese aparente beneficio netamente de negocios? Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Supuestamente, Doğan se casó con Yildiz por una cuestión casi como que de negocios. El beneficio de esta alianza buscaba favorecer a ambas partes ante un contexto convulsionado y lleno de personas que sólo buscan verlos mal. Pero, un detalle empieza a dejar entrever, que quizás, hay algo más que un beneficio económico. Y todo explota cuando Çağatay retrasa a Yildiz, marcando territorio y demostrando su poder. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela de las siestas de El 9 Televida.

Çağatay sigue con su objetivo de fastidiar a Doğan y hará todo lo posible por conseguirlo, y si también incluye a Yildiz, mucho mejor. El empresario está últimamente muy involucrado con su hijo Halit Can, y ha mandado a su empleado para que le comunique a exmujer que quiere verlo esa misma noche.

Este movimiento de Çağatay tiene doble sentido. Por una parte, ver a su hijo; y, por otra, fastidiar a Doğan ya que ha conseguido estar a solas un rato con Yildiz, poniendo furioso a su nuevo marido.

El padre del pequeñoha espera a que llegue Doğan a su casa para avisar a Yildiz. Así, el padre de Kumru ha tenido que ver cómo su mujer va a casa de su exmarido para dejarle al niño. Cuando llega, Çağatay le pide que entre para hablar sobre el nuevo colegio al que irá su hijo cuando llegue el momento. Esto, sin duda, ha sido solo una excusa para que Yildiz se demore y Doğan se fastidie por completo.

Doğan, al ver que su mujer no llegaba a casa, manda a su empleada a que le dé un mensaje, pero cuando ha regresado solo recibe malas noticias. El empleado de Çağatay le dice que están en familia y que no les quiere molestar. Para qué. Doğan, en un arranque de celos cae a la mansión. ¿Qué pasará? Para averiguarlo, no te pierdas el próximo episodio de Yasak Elma en El 9 Televida.