Pasión Prohibida: ¿una parada de carro o se miden la virilidad Doğan y Çağatay?

Doğan se le para de manos a Çağatay en Pasión Prohibida. Lo que empezó como una especie de “venganza” o “aleccionamiento” de Yildiz a su esposo se fue de la manos. Mirá lo que se viene en la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

Lo que empezó como, en apariencia, un simple intento de venganza de parte de Yildiz tomó un giro inesperado en Pasión Prohibida. La novela turca de las tardes de El 9 Televida pone frente a frente a Doğan y Çağatay. Mirá lo que pasó y lo que se viene.

Las últimas semanas de Pasión Prohibida giraron en torno a la venganza que Yildiz planeó cuidadosamente para aleccionar a Çağatay y Kumru. Pero ahora todo da un inesperado giro y pone en foco a Doğan y Çağatay ya que quedan enfrentados y fuertemente enemistados.

Tras la trampaque Çağatay orquestó para acusar a Doğande ser el amante de Yildiz y así acelerar el proceso de divorcio, Doğan se presenta en su despachopara una conversación crucial, y sin testigos.

De manera sarcástica y con la templanza de siempre, harto de verse involucrado constantemente en problemas por su culpa, le ha recordado al amante de su hija que con él no pudo ni podrá.

Además, le ha hecho una advertencia tajante: “A estas alturas ya deberías haber aprendido a tenerme miedo”. Sin embargo, Çağatay respondecon otra amenaza, diciendo que el tiempo dirá quién debe temer a quién.

En este ambiente áspero avanza hacia su gran final. No te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma que se emiten en la pantalla de El 9 Televida.