Pasión Prohibida: Selim pensó que no iba a ver más a Kumru, pero ni se imagina la noticia que le van a dar…

Kumru ha estado sintiéndose mal y sospechaba que podría estar embarazada. Para poner fin a sus nervios, le pidió a su empleada que acudiera a la farmacia a comprar un test. Mirá el giro que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de tus tardes en El 9 Televida.

Selim quedó destrozado al descubrir que Kumru le mintió sobre su origen. En un arrebato de ira la sacó de su vida y pensó que esto sería definitivo, pero jamás se imaginó que todo indica que está vinculado a ella de por vida. Mirá lo que se viene en febrero en Pasión Prohibida por El 9 Televida.

Aunque Kumru ya sospechaba lo que podía estar ocurriendo, confirmar su embarazo ha sido un verdadero shock. En el pasado, Kumru había perdido a su primer bebé durante su relación con Çagatay. La experiencia del aborto fue muy dolorosa y, ahora, no puede evitar sentir un poco de miedo.

Su relación con el futuro padre de su hijo ha sido muy complicada. Ella sigue enamorada de él, pero su gran mentira hizo que todo se rompiera. Ahora, Selim está planeando su venganza con Julia y necesita a Kumru para llevarla a cabo. Por eso, el médico le ha hecho creer que quiere retomar su relación con ella.

Sin embargo, a pesar de que todo esto forma parte de un plan, Selim ha mostrado un lado cariñoso y parece estar dudando sobre si seguir adelante con la venganza o volver con la hija de Doğan.

Con el test positivo en la mano, Kumru sabe que tiene que hablar con Selim. Aunque su relación con el médico ha sido complicada y marcada por problemas y secretos, este embarazo es una nueva oportunidad y un cambio importante en sus vidas.

No te pierdas cómo sigue esta intrincada relación y en qué acabará todo cuando el médico se entere de que será padre con Kumru. Para saberlo, no te pierdas ningún episodio de Yasak Elma en El 9 Televida.