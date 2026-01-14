Pasión Prohibida: Selim descubre la mentira de Kumru ¿la perdonará?

En un encuentro inesperado, Selim ha quedado completamente impactado al darse cuenta de que su pareja lo ha engañado descaradamente. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Kumru decidió no decirle la verdad a Selim sobre su origen y su espalda económica, porque venía de relaciones frustradas y desenlaces complicados. Pero ahora, se le va a complicar el panorama porque su novio descubre la verdad. El tema es cómo reaccionará. Para saberlo, seguí leyendo esta nota sobre Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

La mentira de Kumru ha salido a la luz. Selim fue a la puerta de la mansión de Yildiz tras recibir una llamada de Zeynep. La excusa: Tal y como le dijo, quería tener un detalle con él para agradecerle que ayudara a una familia sin recursos cuando su hija estaba enferma.

Zeynep también ha aprovechado la oportunidad para volver a ver a Selim. Desde que lo vio, no para de pensar en él y le gusta mucho, aunque no sabe que está saliendo con Kumru.

Mientras hablaban, Selim vio a Kumru salir de la mansión contigua y subir a su coche. Al preguntarle a Zeynep quién es esa mujer, ella le cuenta que es Kumru, la hija de Doğan Yildirim.

Selim ha quedado impactado al descubrir que toda su relación con Kumru ha sido una mentira. Se ha dado cuenta de que ella no se llama Ezgi, ni proviene de una familia humilde, sino que ha jugado con sus sentimientos.

Hace tan solo unos días, Selim le había presentado a sus padres, apostando fuerte por esta relación. La verdad ha dejado al hombre completamente roto al darse cuenta de que todo lo que está viviendo con la joven es una farsa.

¿Qué pasará? Para averiguarlo, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.