Pasión Prohibida: Se sabe que si buscás pelearte con tu pareja le revisás el celular, pero se ve que Mert no tenía idea

Mert, el marido de Zehra desconfía de ella y de su vínculo con Caner y para terminar de complicarla no tiene mejor idea que revisarle el celular e inventarse algo que no es. Para su sorpresa Nurgül interviene en Pasión Prohibida y todo cambia en la novela de las siestas de Canal 9 Televida.

La aparición de Nurgül empieza a trazar un panorama diferente en Pasión Prohibida. Su intervención en todas las historias hará que la novela de las siestas de Canal 9 Televida comience a desandar un nuevo camino al cual nuevos conflictos llegarán pero también nuevas situaciones y personajes. Mirá lo que pasará cuando ahora la ex-convicta intervenga entre Mert y Zehra.

Nurgül les cayó como baldazo de agua fría a Ender y Şahika en su casa luego de salir de la cárcel, que es a donde conoció a las mujeres. Pero ahora la mujer se ha escondido, con la ayuda de Zehra en la mansión de la hija de Halit. Y es desde allí que interviene y trae más caos.

Zehra y Caner tuvieron una relación sentimental en el pasado. Un amor que, ahora, está causando mella en el matrimonio entre Mert y Zehra. “¿Crees que no lo descubriría?”, le dice Mert alterado a su mujer. Es que el sujeto, no tuvo mejor idea que revisarle el celular a su esposa, y encontró una llamada a Caner. Para qué, ahora la hecatombe.

Zehra ha intentado calmar a su marido y le explica la situación: “Lo llamé porque no quería hablar con Ender”. Una respuesta que ha enfadado aún más a Mert: “Creo que lo ves en secreto, me estás mintiendo”.

Nurgül, que iba a pasar la noche en casa de Mert sin que este lo supiera, se calza los guantes de sororidad y salta a defender a Zehra ante una discusión que va aumentando de intensidad: “Deja de gritarle de una vez, ¡Imbécil!”. Mert sin comprender nada pregunta: “¿Quién es esta mujer?”.

Nurgül no deja responder a Zehra y ha amenazado directamente a Mert: “Acabo de salir de la cárcel, no me enfades o me caerán otros seis meses por pegarte”.

Para saber cómo se resuelve este intrígulis que ahora se generó en Pasión Prohibida, no te pierdas los próximo episodios de la novela más vista de Mendoza, en Canal 9 Televida.