Pasión Prohibida: Quieren dañar a Yildiz, como sea… ¿lo lograrán?

Ender aprovecha la llegada de Handan para arremeterla contra Yildiz. A ella todo le viene bien para intentar sacar de juego a la rubia. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

La llegada de Handan desestabiliza todo en Pasión Prohibida. Ender busca hacer una alianza del mal con la madre de Kumru y así quedarse con Doğan, que es a quien busca desesperadamente atrapar. ¿Lo logrará? ¿Podrán llevar a cabo su malvado plan? Para saber cómo se da todo, no te pierdas este anticipo y los próximos episodios de la novela turca de las tardes en El 9 Televida.

Ender se presenta sin previo aviso en el despacho de Doğan con una noticia devastadora: envió a unos periodistas para que atrapen a Yildiz y Çağatay juntos en la casa que han alquilado. Calculando cada palabra, le asegura a Doğan que las pruebas de la infidelidad de Yildiz están a punto de salir a la luz.

El padre de Kumru, muy enfadado, le ordena a su socia que detenga sus planes y no haga nada más, dejando claro que él se iba a encargar personalmente de resolver este asunto.

Pensando en el beso que Meriç le dio delante de Yildiz, ahora teme que su mujer vuelva a los brazos de su exmarido. Sin perder un segundo, Doğan se dirige hacia la casa, decidido a enfrentar la realidad con sus propios ojos. Lo que no sabe es que todo se trata de un plan de Handan y Ender para separarlos. Ellas han orquestado un encuentro entre Çağatay y Yildiz en la casa alquilada, asegurándose de que estarían solos.

En el interior de la casa, el destino de Yildiz pende de un hilo. Al ver que la casa está vacía y que su hijo no está allí, tal y como le habían indicado en el colegio del niño, Yildiz se encuentra con alguien, quedándose completamente en shock.

Para saber con quién se encuentra y qué sucede, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.