Pasión Prohibida: qué poco le va a durar la sonrisa a Hilal, cortesía de Kumru

La serie turca que lleva más de un año en pantalla y que ya empieza a transitar sus momentos definitivos y finales te sorprenderá con este suceso. Mirá lo que Kumru hace en Pasión Prohibida.

Hilal está comprometida con Doğan y por ende con todo el entorno que forma parte del empresario, entre eso, Kumru, su hija mayor. Y será ella la encargada de borrarle la sonrisa a la abogada cuando le caiga con la sorpresa. Así se viene Pasión Prohibida, la novela de las tardes de El 9 Televida.

Aunque su compromiso con Doğan es falso, Hilal se hace ilusiones y está obsesionada con casarse con él y quedarse con su fortuna. Precisamente por eso, se ha empeñado en hacerle la vida imposible a Yildiz para que Doğan sienta cada vez más rabia hacia ella.

Por si no tuviera suficiente con lidiar con Yildiz, Hilal acaba de enterarse de que Kumru vuelve a casa de su padre. Ahora que Doğan salió de la cárcel, su hija quiere pasar más tiempo a su lado. Doğan se lleva una alegría al volver a ver a su hija en casa. “Quiero anunciarte que a partir de ahora voy a quedarme a vivir contigo”, le cuenta la joven Kumru muy emocionada a su padre.

El empresario no puede sentirse más feliz con la noticia, al contrario que Hilal, que cada vez ve más trabas en su camino para casarse con Doğan. ¿Intentará algo contra ella?

Para conocer qué planea la mujer y qué hará Kumru, no te pierdas los próximos episodios de la serie que rompió récords en Turquía bajo el nombre de Yasak Elma, y que bajo el nombre de Pasión Prohibida, El 9 Televida tiene en pantalla desde julio de 2024.