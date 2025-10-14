Pasión Prohibida: mirá lo que hace Handan para llamar la atención de Kumru

La alianza que Ender y Yildiz forjaron empezó a surtir efecto y Handan es prueba de ello. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida.

La relación de Yildiz y Ender ha fluctuado a lo largo de toda la trama de Pasión Prohibida, pero en los últimos episodios apostaron, por conveniencia, a reflorar la alianza que tantos beneficios les trajo a ambas. Sin embargo, esto le traerá dolores de cabeza a Handan, que las prefería separadas. Y con tal de manipular a su favor, mirá lo que la madre de Kumru hará en la novela de las tardes de El 9 Televida.

Handan ya no sabe cómo captar la atención de su hija y cómo hacer para mejorar su vida en todos los aspectos. Desde que se ha dado cuenta de que es imposible que Doğan desaparezca, no deja de trazar otros planes para conseguir sus objetivos. Lo último ha sido: hacer creer a todos que se quería suicidar.

En principio, Handan había contratado a Fedoo para que estafara a Ender y así poderse quedar con todo su dinero. Con lo que ella no contaba es con que Yildiz se diera cuenta de todo y se lo dijera a Ender agradeciéndole que salvara a su hijo de la asistenta de Çağatay.

En cuanto se descubre el plan de Handan, ella no tarda ni medio segundo en idear otro nuevo plan. “Mientras ellas crean que lo han destapado todo, tendremos ventaja”, dice la madre de Kumru a Fedoo cuando le comunica que le han descubierto.

La exmujer de Doğan podría ganar un Goya con su actuación en el hospital, Kumru se le cree todo y no ha dudado ni un segundo en su madre, quien ha culpabilizado a Yildiz y a Ender de que el estafador fuera a por ella.

Para saber qué más sucederá en esta serie a la que ya le queda poco para que finalice, no te pierdas los próximos capítulos que se vienen en El 9 Televida.