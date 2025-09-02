Pasión Prohibida: Mirá bien esta foto de portada porque dentro de poco este personaje llega y todo cambia

Su nombre es Handan Kiliç, y es la madre de Kumru; y llega a Pasión Prohibida a poner todo de cabeza.

Hasta que veremos llegar a Pasión Prohibida a Handan Kiliç, la madre de Kumru. La mujer llega a la trama de las siestas de El 9 Televida a ponerlo todo de cabeza, y si bien falta para que esto suceda, acá te anticipamos de qué viene su arribo.

Yildiz tendrá que enfrentarse a Handan, la exmujer de su marido, quien intentará por todos los medios separarlos para rescatar su estatus económico. La madre de Kumru también pretende recuperar el cariño de su hija quien, hoy en día, no quiere tener relación con ella.

La exmujer de Doğan tendrá que luchar mucho para que su hija le perdone por todos estos años que no ha estado a su lado. Handan estaba desaparecida de la vida de Doğan y Kumru hasta que su marido falleció y ella quedo en la ruina, aunque a todos les ha hecho creer que ha vuelto para luchar por el amor de su hija.

La madre de Kumru es una mujer elegante y sofisticada por fuera, pero envidiosa y egoísta en el interior. Es una mujer testaruda y manipuladora que hará que todos se vuelvan locos.

Quien más sufrirá su llegada será Yildiz, sin dudas. Pero los demás también porque la señora está dispuesta a todo. Sin embargo, para saber qué más sucede, te invitamos a seguir pegada a la pantalla de El 9 Televida.

Ahora te sumamos data sobre la actriz que le puso el cuerpo a Handan. Se trata de Şebnem Dönmez actriz, presentadora y modelo. Debuto en televisión en 1992 participando en un programa de deportes en el único canal de Turquía. La actriz alemana ha participado en un total de nueve películas, veintiséis series de y once programas de televisión.