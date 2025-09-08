Pasión Prohibida: Kumru y una buena acción que sorprende a todos

En casa de Ekin, Yildiz visita a Kumru para que le explique todo lo que ha ocurrido, sin tener idea de los malvados planes de Handan y Ender. La modelo le ha contado que el plan era reunirla a ella y a Çağatay en una casa secreta para que Doğan los encontrara juntos y creyera que estaban teniendo una aventura. Sin embargo, Kumru no ha revelado quién le ha dado el dato.

De esta manera, Kumru le dice a Yildiz que ya están a mano tras este favor, recordándole que Yildiz estuvo con ella en el peor día de su vida, cuando sufrió un aborto espontáneo. Kumru le ha pedido a Yildiz que no le diga nada a su padre y que no piense que van a ser amigas, aclarando que solo ha hecho lo correcto porque Yildiz ha sido buena con ella en su momento de necesidad.

Yildiz, sorprendida, ha agradecido a Kumru este bonito gesto. ¿Es posible que solo necesiten tiempo para quererse?

Para saber qué otras sorpresas llegarán, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.