Pasión Prohibida: Kumru y una buena acción que sorprende a todos

Kumru y Yildiz no comenzaron bien. Sin embargo, la llegada de un tercer personaje que rompe la tensión hace que la hija de Doğan tome partido ante una situación y su postura sorprende a todos. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.
Para sorpresa de todos Kumru, y aún sabiendo que en sus manos estaba el poder de continuar una farsa y salir beneficiada, decide hacer lo correcto y decir la verdad. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de El 9 Televida que atrapa en las tardes.
Handan y Ender tejen una alianza que busca destruir a Yildiz. Pero para sorpresa de las señoras, y de la audiencia de El 9 Televida, Yidliz tiene a alguien operando a su favor desde el desconocimiento de todos. Así lo que las mujeres planean se ve frustrado. Así en el último momento, Kumru decidió traicionar a su madre y salvar a Yildiz de la trampa que habían preparado para que Doğan se divorciara de ella.
En casa de Ekin, Yildiz visita a Kumru para que le explique todo lo que ha ocurrido, sin tener idea de los malvados planes de Handan y Ender. La modelo le ha contado que el plan era reunirla a ella y a Çağatay en una casa secreta para que Doğan los encontrara juntos y creyera que estaban teniendo una aventura. Sin embargo, Kumru no ha revelado quién le ha dado el dato.
De esta manera, Kumru le dice a Yildiz que ya están a mano tras este favor, recordándole que Yildiz estuvo con ella en el peor día de su vida, cuando sufrió un aborto espontáneo. Kumru le ha pedido a Yildiz que no le diga nada a su padre y que no piense que van a ser amigas, aclarando que solo ha hecho lo correcto porque Yildiz ha sido buena con ella en su momento de necesidad.
Yildiz, sorprendida, ha agradecido a Kumru este bonito gesto. ¿Es posible que solo necesiten tiempo para quererse?
Para saber qué otras sorpresas llegarán, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.