Pasión Prohibida: Ender en problemas, gentileza de Doğan

Ender jugó con fuego y se quemó, aunque esta vez nada tenía nada que ver… Alto capítulo asoma en Pasión Prohibida.

Ender venía pisteando por la banquina y a contramano en Pasión Prohibida. En la novela turca de las tardes de El 9 Televida asoma alto episodio. Es que la mujer que venía jugando con fuego se quema. Aunque esta vez nada tenía que ver, así que se podría decir que es un “castigo divino”. Mirá lo que va a pasar.

Cabe recordar que Ender amenazó de muerte a Yildiz y delante de todos. Así que un poco lo que Doğan hace está justificado.

El sonido de unos disparos altera la paz de la mansión Yildirim. Unos hombres atentan contra la vida de uno de los guardaespaldas de Doğan y el empresario parece tener claro quién está detrás de este intento de asesinato. Doğan intenta tranquilizar a Yildiz y a Asuman y se dirige a la comisaría. Allí, el empresario se mantiene muy seguro con su acusación: “Quiero denunciar a Ender Çelebi”.

La policía no tarda ni una hora en presentarse en casa de Çağatay para detener a su prometida, que se queda completamente en shock. Ella asegura no haber hecho nada, pero la declaración de Doğan basta para que la lleven a declarar a la comisaría.

En realidad, Ender no es quien está detrás de este suceso, sino… el mismísimo Doğan. El empresario ha querido darle un susto a su socia por haber amenazado de muerte a su mujer en el último evento en el que se vieron.

¿Saldrá a la luz esta verdad? ¿Qué pasará con Ender? ¿Tomará represalias contra él? Para saber esto y mucho más de lo que se viene en Pasión Prohibida, no dejes de ver ningún episodio de los que llegan a El 9 Televida.