Pasión Prohibida: El dilema de Kumru ante una noticia que cambia la vida

Kumru decidió dejar a Çağatay luego de escuchar una confesión en donde el empresario contaba que la estaba utilizando para vengarse de su padre, pero ahora un descubrimiento inesperado pondrá en duda esa decisión del pasado. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Kumru tuvo una historia con Çağatay antes de que terminaran engañando a Yildiz y siendo amantes, pero eso, al parecer, a la joven no le pesó mucho cuando tomó la decisión de dejarlo plantado en el altar. Sin embargo, un nuevo giro del destino le hará pesar esa determinación. Algo inesperado sucederá en la vida de Kumru que pondrá su existencia de cabeza. Mirá lo que va a descubrir en Pasión Prohibida, la novela de las siestas de El 9 Televida.

Çağatay cae en la trampa de Ender y, parece que termina cediendo ante la propuesta de casamiento de la mujer para vengarse de Doğan. Mientras Kumru se desahoga con su amiga Meriç. No puede creer que Çağatay ahora esté comprometido con Ender. Ella está muy dolida con él.

Sin embargo, la modelo confiesa un secreto que viene guardando: está embarazada de Çağatay . Tras las náuseas y sentirse mal, se ha hecho una prueba en su casa y le han salido dos líneas, evidenciando que está esperando un bebé.

Más tarde, en el ginecólogo, Kumru sale completamente de dudas: está de seis semanas. Esto la impresionó mucho. Ahora no está con Çağatay y no sabe cómo asimilar esta situación.

Además, Kumru se enfrenta con un dilema, ya que no puede contarle a su padre lo sucedido. Si le dice que está esperando un bebé de su peor enemigo, puede que la desherede. ¿Qué decidirá hacer Kumru ahora que tiene una foto de la ecografía de su bebé?

Para saber cómo avanza esto, no te pierdas el episodio de este viernes de Pasión Prohibida en El 9 Televida.