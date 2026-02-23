Pasión Prohibida: el conmovedor momento de Kumru y Caner que terminó en un anuncio inesperado

La pareja atraviesa su momento más sensible tras escuchar por primera vez los latidos de su bebé. Sin embargo, no todo es felicidad: mientras anuncian su boda frente a una familia impactada, Caner debe enfrentar un comienzo hostil en su nuevo puesto de trabajo.

El universo de Pasión Prohibida (conocida originalmente como Yasak Elma) se vio sacudido por una mezcla de ternura y tensión en sus capítulos más recientes por El 9 Televida. Kumru y Caner, quienes viven en una “nube de felicidad” desde su propuesta de matrimonio, asistieron a una revisión médica que cambió sus vidas para siempre: escucharon, por primera vez, el corazón de su hijo.

Kumru no pudo contener las lágrimas ante lo que considera una nueva oportunidad que le da la vida. En ese momento de vulnerabilidad, Caner reafirmó su compromiso con una promesa incondicional: “Yo siempre voy a estar a tu lado, en cada paso del embarazo hasta el final”. Estas palabras sellaron un pacto secreto entre ambos que promete transformar sus destinos.

Un anuncio que dejó a todos en shock

Con la seguridad de su amor y la llegada del bebé, la pareja decidió dejar de esconderse y lanzó la bomba ante su círculo íntimo: “Estamos esperando un bebé”. El anuncio de la boda y el embarazo dejó a la familia impactada, especialmente por el giro que toma la vida de Kumru, quien ahora está decidida a convertirse en la mejor madre posible, dejando atrás sus inseguridades.

Presión extrema: Caner bajo la lupa en la empresa

Pero la vida de Caner no será solo alegría familiar. Doğan, decidido a darle una oportunidad a su futuro yerno, lo nombró gerente de operaciones en la empresa. Sin embargo, el recibimiento no fue el esperado.

Su jefe directo le lanzó una advertencia tajante: no tiene paciencia para los “enchufados”. Con la amenaza de un despido inmediato si no cumple con las expectativas, Caner se encuentra bajo una presión feroz. Lejos de intimidarse, respondió con confianza, asegurando que está acostumbrado al trabajo duro y que demostrará su valía por sus habilidades y no solo por su relación con Doğan.

Entre ecografías emocionantes y un entorno laboral hostil, Caner y Kumru comienzan a transitar un camino lleno de obstáculos donde deberán demostrar si su amor es lo suficientemente fuerte para sostener la familia que están formando.