Pasión Prohibida: Doğan le declara su amor a Yildiz, pero ella le pide algo a cambio…

Doğan se ha dado cuenta de quién le hace feliz realmente, y esa persona es Yildiz, así que le ha pedido otra oportunidad. Mirá lo que la mujer le pide a cambio en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Doğan, finalmente, reconoce que a quien ama es a Yildiz. Pero el tema es que él se casó con Ender y la cosa con la madre de su hija menor está un poco complicada. Sin embargo, el hombre no se da por vencido. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

El exmatrimonio tuvo un acercamiento con intenciones de volver a estar juntos, pero todo se torció cuando Ender se interpuso.

Doğan, al pensar que Yildiz no era sincera, decidió casarse con Ender por venganza, sin darse cuenta de que era el mayor error de su vida. Con el paso de los días, el padre de Kumru se ha dado cuenta de que sigue enamorado de Yildiz como el primer día.

Sin miedo a mostrar sus sentimientos y decidido a recuperar a su exmujer, el empresario ha aprovechado que Yildiz estaba sola para abrir su corazón y decirle que quiere que vuelvan a ser una familia feliz.

Ella se ha quedado completamente impresionada con el valor que ha tenido su exmarido y le ha puesto una condición: debe divorciarse de Ender para que pueda creerle y pensar si quiere volver con él.

¿Es posible una segunda oportunidad entre ambos? Han pasado muchas cosas desde que se separaron sus caminos, pero ahora todo podría cambiar.

No te pierdas el avance y el desarrollo de esto en la pantalla de El 9 Televida. Todas las tardes bajo el nombre de Yasak Elma o Pasión Prohibida.