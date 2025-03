“Pasión Prohibida”: Conocé a Feride Taşkın, la sobreprotectora madre de Çağatay

La mujer ya entró en la historia de las siestas de Canal 9 Televida pero con la peor de las ondas. Mirá qué características tiene este personaje y los planteos que le hace a su hijo.

Feride Taşkın, llegó a “Pasión Prohibida”, la novela más vista de Canal 9 Televida junto con Hasan Alí y Çağatay; casi como un combo los tres personajes entraron en escena luego de la muerte de Halit. Y si bien están relacionados, la mujer sólo quiere acaparar a su hijo para ella y allí en donde todo entra en conflicto porque Yildiz aparece en medio de sus intereses. ¿Logrará separar el mutuo interés? ¿Buscará aliados? ¿Te suena Şahika? Acá te dejamos los detalles.

Para Feride, su objetivo principal es cuidar de Çağatay, lo que incluye apartarlo de las malas compañías y frustrar cualquier proyecto de pareja que tenga su hijo. Con lo que la mujer no contaba era con la llegada de Yildiz. Ante esto, ¿buscará hacer una alianza? ¿Te suena Şahika?

En el último episodio de “Yasak Elma”, así es el nombre original de la novela turca más vista de Canal 9 Televida, ya vimos que Feride está como loca por Yildiz. Es que cree que la mujer es amante de su ex marido, Hasan Alí y que no conforme con eso, además, ahora busca atrapar a su hijo, Çağatay. Y ahí sí que no lo va a permitir porque puede ceder ante muchas cosas, menos con su hijo.

Pero lo que la señora no sabe es que gracias a Yildiz, padre e hijo han vuelto a verse luego de mucho tiempo. Las Yilmaz, madre e hija, han forzado este encuentro tan esperado y parece que padre e hijo van a intentar recuperar el contacto.

Çağatay le ha dado las gracias a su vecina a la mañana siguiente y, a pesar de que al principio se molestó con ella, se ha dado cuenta de que lo ha hecho con buena intención. Los dos han dado un pequeño paseo con Halit Can y Çağatay hasta se ha atrevido a cogerlo en brazos. Además, el joven ha invitado a Yildiz a cenar a su casa para agradecérselo.

Durante el día, mientras trabaja, Çağatay recibe la visita de Feride y de Güler, la mejor amiga y mano derecha de su madre. Mientras el joven sale del despacho, las dos mujeres aprovechan para cogerle su teléfono móvil y se quedan de piedra al ver… Una foto de Çağatay con Halit Can en brazos.

Feride no puede morderse la lengua y le pregunta directamente a su hijo de quién es el bebé con el que sale en la foto, aunque conoce perfectamente la respuesta. “Esa chica es una interesada. Si sigue viéndola, no esperes mi aprobación”, le espetó. ¿Qué hará el empresario? ¿Qué le dirá a su madre?

Para saber esto y más no te pierdas el episodio del lunes de “Pasión Prohibida” en Canal 9 Televida.