Pasión Prohibida: Aunque Ender se oponga, Caner avanza en su relación con Gamze

Emir intenta convencer a Ender de que Gamze es un gran mujer como compañera de Caner, pero no la va a tener fácil. De igual manera, al hermano de Ender poco le importa su opinión. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida.

Esta vez el punto cómico de Pasión Prohibida llega de la mano de Caner, Emir y Gamze, un nuevo personaje que se suma para descontracturar el drama. Así, en un intento de apoyar lo que Caner siente por la vecina de Ekin, Emir le da una mano, pero Ender se la va a poner complicada. Mirá lo que se viene a la serie turca de las tardes de El 9 Televida.

Parece que el amor florece de nuevo en Yasak Elma, así es el nombre original de la novela turca de las tardes de Canal 9 Televida. Esta vez, con dos personas que no nos esperábamos para nada, pero… ¡han surgido las chispas!

Gamze y Caner dan un bonito paseo por la calle después de haber estado un rato juntos. Llega la hora de irse y ella comenta que pedirá un taxi para no molestar. El hermano de Ender no puede ser más adorable y le dice: “¿Crees que te dejaría coger un taxi? Me ofendes por favor”

Seguidamente, se toman de la mano y Caner no puede evitar declararse, a medias, porque tiene muchísima vergüenza. Gamze, sin ninguna duda, le responde que ella también se lo ha pasado genial y que tienen muchas cosas en común.

Mientras, Emir toma un café con Ender y tiene una conversación en donde intenta sacarle el tema a la mujer. Caner quiere que Gamze conozca a su hermana, lo que no sabemos es si Ender quiere conocerla. Por lo que le ha contado a Emir, no le vemos con muchas ganas. La hermana de Caner quiere que su hermano se case con una mujer como ella y además con muchos requisitos: ser CEO de una empresa, saber varios idiomas, saber de moda, que juegue al tenis … ¡Una lista interminable!