Pasión Prohibida: Altay se acerca a Zeynep, pero Ender descubre la gran farsa que hay detrás

Da la sensación de que Altay está detrás de Kumru, pero de repente persigue a Zeynep. Como sea Ender será quien lo desenmascare en Pasión Prohibida. Mirá lo que se viene en la novela de las tardes de El 9 Televida.

El final de Pasión Prohibida está cerca. Y en este contexto llegan nuevos personajes, y otros no tan nuevos pero que estuvieron ausentes gran parte de la historia de las tardes de El 9 Televida, y entre ellos se destacan Zeynep, Altay y Kumru. Mirá el papel que tendrán en lo que se viene desde la próxima semana.

Altay se acercó a Kumru para llegar a la empresa de Doğan y le ha contado todo tipo de mentiras para ganarse su confianza. Además, por otro lado, ha estado llamando a Ender con voz distorsionada dejándole mensajes amenazantes que la hermana de Caner no terminaba de entender.

Gracias a un aparato que ha encontrado en su coche, Ender se ha dado cuenta de que Altay ha sido la persona que ha estado llamando últimamente. El joven no tiene escapatoria, así que no le queda más remedio que confesar.

“Me contrató en Italia una familia enemistada con el señor Doğan. Como soy turco, soy el mejor para la tarea”, le explica Altay. Por eso se acercó a Kumru y se infiltró en la empresa para pasarles información a sus jefes.

“A partir de ahora dependes de mí”, le aclara Ender. Por el momento, no piensa delatarle, pero necesita recopilar más información sobre el tema para saber cómo actuar. ¿Acabará delatándolo? ¿Qué pasará con Zeynep? Para saber esto y más que empieza a definir el camino de la novela hacia su tramo final, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.