Pasión Prohibida: “Aléjate de nosotros para siempre”, a quién le dedica Doğan estas palabras

El regreso de Handan, la madre de Kumru cambió el panorama en Pasión Prohibida y ahora el empresario y su esposa enfrentan varios frentes de guerra que sólo buscan destruirlos. Harto de dar batallas simultáneas empieza a desenmascarar a sus enemigos. Mirá lo que se viene a la novela de las tardes de El 9 Televida.

Doğan y Yildiz tienen varios frentes de batalla abiertos y todo indica que, sobre todo, el empresario ya se empieza a cansar de esto, y bueno… a la primera oportunidad empieza a marcar la cancha. Así se viene la cosa en Pasión Prohibida para los próximos episodios de la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

La cosa está así: Yildiz se casó con Doğan en una especie de acuerdo comercial; sin embargo, el empresario ya no puede ocultar lo que, de verdad, siente por quien es su esposa. Mientras tienen a Ender, Handan y Çağatay en contra, y hacen de todo para intentar separarlos. En este contexto y ya harto de tener que andar con mil ojos y anticipándose a posibles escenarios para ir un paso adelante, Doğan actuará como un ser implacable para desactivar uno de los frentes de batalla.

Handan, la madre de Kumru, volvió y no para de generar dolores de cabeza, tanto al padre como a la hija. Así después de localizar a su exmujer, Doğan le ordena a unos hombres que detengan el auto de Handan. Uno de sus hombres abre la puerta y le da el teléfono para que hable con él, ya que la mujer no quiere atender el teléfono.

Handan, alarmada, reacciona con indignación, cuestionando su conducta y tachándolo de loco. Sin embargo, Doğan es muy firme con su mensaje: quiere que deje en paz a Yildiz y Kumru y que no vuelva a entrometerse en sus vidas.

De manera contundente, Doğan le informa que le ha comprado un pasaje de avión solo de ida para ella, lanzando una amenaza clara: “Si no lo haces, tendrás que enfrentarte a las consecuencias”. Handan, aunque desafiante, le deja en claro que no se dejará intimidar ni amedrentar.

¿Qué sucederá y en qué terminará esto? Para saber, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.