Pasión Prohibida al rojo vivo por la trampa que terminó uniendo más a los protagonistas

El drama y el romance no dan tregua en la pantalla de El 9 Televida. En los últimos episodios de Pasión Prohibida, la relación entre Yıldız y Doğan atravesó una de sus pruebas más insólitas. Todo comenzó cuando Julia, desesperada por separar a la pareja, sembró la duda en el empresario al asegurar que el único interés de su prometida era su fortuna. Influenciado por estas palabras, el padre de Kumru decidió fingir una quiebra económica total para observar la reacción de la mujer que ama.

Sin embargo, Yıldız demostró una vez más que nadie le gana en astucia. Al enterarse del plan de Doğan, decidió darle una lección de humildad que lo dejó completamente avergonzado. La joven se presentó vestida con ropa de segunda mano y, con una actitud de sacrificio absoluto, hizo pública la supuesta crisis financiera de la empresa frente a todos. Este gesto de lealtad extrema obligó a un arrepentido Doğan a pedir disculpas, dándose cuenta de que había caído en las manipulaciones de sus enemigos.

Para compensar su error y tras una breve escena donde Yıldız fingió estar enferma para recuperar el centro de atención, el empresario preparó una sorpresa inolvidable. Aunque le hizo creer que la dejaría sola para salir a cenar, en realidad orquestó una velada mágica. Al llegar al lugar, la cara de Yıldız se iluminó al encontrar un escenario repleto de luces y flores donde Doğan le juró amor eterno. “Nunca volveré a dudar de ti”, sentenció el galán, consolidando una unión que parece ser indestructible pese a los constantes ataques de Julia.

No te pierdas cómo sigue este apasionante juego de poder y sentimientos de lunes a viernes por la tarde. Y sólo como un mini anticipo, te contamos que todo lo que pensás que va a suceder cambia de dirección a último momento. Pero no te adelantamos más nada. Para saber cómo avanza esto, no te despegués de Yasak Elma en El 9 Televida.