“Pasaba en bolas con un pucho en la boca. Se sentaba y…”: revelaron la desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol

En las últimas horas, un excompañero del volante rompió el silencio y mandó al frente al rosarino por una “maña” que dejó a todos en shock.

Mientras Brian Sarmiento se perfila como uno de los grandes estrategas (y personajes) de Gran Hermano: Generación Dorada, su pasado como futbolista profesional sigue regalando anécdotas desopilantes, aunque algo polémicas. En las últimas horas, un excompañero del volante rompió el silencio y mandó al frente al rosarino por una “maña” que dejó a todos en shock.

Sin filtro ni puertas cerradas

Facundo Parra, quien compartió plantel con Brian en All Boys allá por el 2020, reveló en una entrevista para el programa Cuerpo Técnico cómo eran las mañanas de vestuario con el hoy “hermanito”. “Un delincuente, boludo. Se sentaba y garcaba con la puerta abierta, con un pucho en la boca y en bolas”, disparó el delantero sin vueltas.

Ante la sorpresa del conductor, Parra confesó que su reacción en aquel momento fue de total incredulidad: “Yo miraba eso y decía: ‘No puede ser, esto no es real’. Le decía: ‘Brian, por favor, hay chicos acá’”. La actitud del exfutbolista de Newell’s y Banfield parece ser una marca registrada de su personalidad frontal y desprejuiciada que hoy despliega ante las cámaras del reality de El 9 Televida.

El descargo de Brian: “Que aprendan”

Lejos de achicarse o mostrarse arrepentido, Sarmiento defendió su particular rutina con su habitual estilo provocador. Según el participante de Gran Hermano, sus actitudes no afectaban su rendimiento: “¿Sabés qué pasaba? Que después iba al entrenamiento y era el primero entrenando, y en el partido era el primero que quería ganar”, argumentó.

De las canchas a la placa de nominados

Hoy, la realidad de Brian Sarmiento es muy distinta a la de los vestuarios de All Boys o España. El exjugador se encuentra actualmente en la placa de nominados de esta semana, luchando por su permanencia en el reality tras una gala de nominación récord que dejó a ocho participantes en riesgo.

¿Logrará el exfutbolista que el público lo salve este lunes o su “transparencia” le terminará jugando en contra?