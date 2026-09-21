Parte médico actualizado de Mirtha Legrand, ¿qué decidieron los médicos este 21 de septiembre?

El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este lunes 21 de septiembre un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien se encuentra internada desde el pasado viernes a causa de una neumopatía.

Las noticias que llegan desde el Sanatorio Mater Dei llevan alivio y esperanza, Un poco antes del mediodía de este lunes 21 de septiembre, las autoridades de la institución clínica difundieron un nuevo parte médico oficial para dar precisiones sobre la evolución de Mirtha Legrand, reingresada de urgencia el pasado viernes por un delicado cuadro respiratorio.

Según lo informado por el equipo de profesionales, la diva de 99 años transita un proceso de mejoría progresiva dentro de los parámetros esperados por los especialistas.

Qué dice el comunicado firmado por la dirección médica

El informe, que lleva la firma del doctor Enrique Echagüe (Director Médico del Sanatorio Mater Dei), destaca la respuesta positiva de la conductora frente a los medicamentos administrados: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”, detalla el documento institucional.

Asimismo, el comunicado resalta la contención afectiva que recibe la conductora durante su estadía clínica: “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos”.

Permanecerá internada al menos hasta mediados de semana

Aunque el panorama es esperanzador, los médicos mantienen un criterio de absoluta cautela debido a la edad de la diva y a la neumopatía detectada. Por esa razón, se confirmó que permanecerá internada al menos hasta el miércoles 23 de septiembre, día en que se emitirá un nuevo reporte oficial de no mediar inconvenientes.

Cabe recordar que esta reinternación se produjo a solo cinco días de haber recibido el alta tras dos semanas de tratamiento bronquial. Mientras tanto, su nieta Juana Viale mantendrá la conducción de las emisiones del fin de semana.