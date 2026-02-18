Paro Nacional de este jueves: ¿cómo trabajará el comercio de Mendoza?

El gremio que nuclea a los trabajadores de comercio de la provincia anunció oficialmente su adhesión a la medida de fuerza programada para el 19 de febrero. Con una convocatoria a no asistir a los puestos de trabajo, el sindicato manifiesta su rechazo a los proyectos de reforma laboral que amenazan los derechos conquistados en el sector.

El Centro Empleados de Comercio de Mendoza (CEC) formalizó su postura frente al paro nacional a través de un comunicado firmado por su Secretario General, Fernando Ligorria. La entidad informó a sus afiliados que se sumará a la medida de fuerza este jueves 19 de febrero, convocando a una jornada de protesta sin asistencia a los lugares de trabajo. Esta decisión impactará de forma directa en el movimiento comercial de Mendoza, en un contexto de máxima tensión por el futuro de las leyes del trabajo.

La medida responde a la “responsabilidad institucional” del gremio de manifestar su profunda preocupación frente a los proyectos de reforma laboral que se debaten actualmente. Según el comunicado del CEC Mendoza, estos alcances podrían afectar pilares como la estabilidad en el empleo, el sistema de indemnizaciones y las condiciones de contratación. Asimismo, alertaron sobre el riesgo que corren la negociación colectiva, el sistema solidario de salud y los derechos históricamente conquistados por los trabajadores mercantiles.

Desde la conducción del sindicato, la prioridad declarada es la defensa del trabajo, el salario y la dignidad laboral de sus afiliados. En el documento difundido este 18 de febrero, sostuvieron que cualquier modificación normativa debe garantizar la protección de los derechos vigentes y construirse exclusivamente a través del diálogo social y el consenso. Para el gremio local, la falta de estos acuerdos justifica la necesidad de una medida de fuerza contundente en toda la provincia.

Con esta acción, el CEC Mendoza reafirmó su compromiso permanente con cada afiliado y con la familia del comercio mendocino ante lo que consideran una amenaza a su sistema de vida. Se espera que durante el jueves, las principales arterias comerciales de los departamentos muestren un panorama de persianas bajas. El sindicato asegura que se mantendrá en estado de alerta para defender las conquistas laborales frente a los cambios que se pretenden implementar a nivel nacional.