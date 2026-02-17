Parejas y redes sociales, más allá de San Valentín

En la era de la hiperconexión, las redes sociales se han convertido en un escaparate donde solo se exhibe la felicidad perfecta. Sin embargo, detrás de cada foto romántica del Día de San Valentín o de unas vacaciones paradisíacas, existe una realidad compleja que los filtros no logran captar.

El gran desafío de las parejas actuales es evitar la trampa de la comparación, un hábito que erosiona la autoestima del vínculo y genera expectativas irreales. Aprender a definir la relación desde la intimidad y no desde la validación externa es la clave para un amor sano y duradero.

Las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos, pero también han instaurado una métrica invisible para el éxito de nuestras relaciones. “Lo que vemos en la pantalla es una versión curada de la vida ajena, una ‘galería de momentos destacados’ que rara vez incluye las discusiones por las tareas del hogar, el cansancio rutinario o los silencios incómodos. El problema surge cuando medimos nuestra relación —que es tridimensional y humana— contra el contenido bidimensional y perfecto de los demás”, argumentó Marcelo Ceberio, psicólogo.

-Compararnos, ¿Nos hace daño?

Según Ceberio “compararse con otras parejas en redes sociales es, por definición, una lucha injusta. Comparamos nuestros ‘detrás de escena’ con los estrenos de gala del resto. Esta práctica tiene raíces psicológicas profundas y consecuencias directas:

-Idealización de lo ajeno: Al ver constantes demostraciones públicas de afecto o regalos costosos, podemos sentir que nuestra pareja “no hace suficiente”, generando un resentimiento basado en una ficción.

-Sensación de insuficiencia: La comparación activa el área del cerebro relacionada con la carencia. Sentimos que nuestra vida es aburrida o gris, ignorando las fortalezas reales de nuestro vínculo.

-Presión por la validación: Muchas parejas empiezan a vivir momentos para la foto, en lugar de disfrutarlos. La calidad del tiempo compartido se ve sacrificada en el altar de los ‘likes'”.

La definición de pareja: Un contrato privado

Uno de los mayores errores actuales es creer que existe una definición universal de lo que debe ser una pareja. La realidad es que la pareja se define según quienes la integran. Para algunos, el amor es aventura y viajes constantes; para otros, es el silencio compartido de un domingo por la tarde.

Cuando permitimos que el algoritmo dicte lo que es una “buena relación”, perdemos nuestra propia brújula. Es fundamental que cada pareja establezca sus propios acuerdos, valores y metas. La autenticidad de un vínculo reside en lo que sucede cuando las pantallas están apagadas. “Una pareja sólida es aquella que se siente satisfecha con su dinámica interna, independientemente de si el resto del mundo se entera de ello o no”, sostuvo Ceberio.

Consejos útiles para proteger el vínculo

Para que las redes sociales sean una herramienta y no un veneno, es necesario establecer límites conscientes:

Desintoxicación digital: Practiquen periodos de desconexión, especialmente durante cenas o momentos de intimidad. El “teléfono sobre la mesa” es el tercero en discordia más común hoy en día.

Practiquen periodos de desconexión, especialmente durante cenas o momentos de intimidad. El “teléfono sobre la mesa” es el tercero en discordia más común hoy en día. Cuestionar la narrativa: Recordar que las fotos son momentos, no procesos. Detrás de una imagen perfecta puede haber una crisis profunda, así como detrás de un perfil bajo puede haber una felicidad inmensa.

Recordar que las fotos son momentos, no procesos. Detrás de una imagen perfecta puede haber una crisis profunda, así como detrás de un perfil bajo puede haber una felicidad inmensa. Fomentar la validación interna: Si tienen algo lindo que decirse o agradecerse, háganlo directamente a la persona. La gratitud en privado fortalece el apego mucho más que un comentario público.

Si tienen algo lindo que decirse o agradecerse, háganlo directamente a la persona. La gratitud en privado fortalece el apego mucho más que un comentario público. Limpiar el feed: Si seguir a ciertas “parejas perfectas” les genera ansiedad o envidia, dejen de seguirlas. El contenido que consumen debe inspirarlos, no deprimirlos.

Volver a lo esencial

“El amor real es desordenado, a veces aburrido y siempre humano. No cabe en un recuadro de Instagram ni necesita filtros para ser valioso. Al final del día, la longevidad y la salud de una pareja dependen de la capacidad de verse el uno al otro tal cual son, con sus defectos y virtudes, lejos del escrutinio digital. San Valentín es un día, pero la construcción de la complicidad ocurre en la privacidad de los 364 días restantes”, concluyó Ceberio.

