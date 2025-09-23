Paredes protagonistas, una apuesta diferente

Elegir una pared para que sea el centro de atención es una de las tendencias más fuertes en el diseño de interiores actual. Sin embargo, el desafío está en lograr que esa pared destaque sin que el resto de la habitación se sienta desequilibrada o abrumadora.

La decoración de interiores está en constante movimiento, pero si hay una tendencia que se consolida en 2025 2026, es la de darle a las paredes el protagonismo que se merecen. Lejos de ser un simple telón de fondo, las paredes se convierten en un elemento central, capaz de transformar por completo la atmósfera de un espacio.

La clave está en lograr un equilibrio entre la audacia de los materiales y la elegancia del conjunto. Para lograrlo, los expertos en diseño proponen tres caminos que se destacan por su versatilidad y sofisticación.

Acanalados: la calidez de la madera con un toque moderno

Una de las propuestas más innovadoras y elegantes es el uso de listones de madera acanalada. Esta técnica rompe con la monotonía de la pintura tradicional y las texturas lisas, aportando calidez y un ritmo visual único. Los listones no solo ofrecen una estética rica y natural, sino que también añaden profundidad y un juego de luces y sombras que cambia a lo largo del día. Se pueden instalar en una sola pared para crear un punto focal, o en todo un espacio para envolverlo en una sensación de calma y confort. La clave es elegir el tipo de madera y el acabado adecuados para que se integren de forma armoniosa con el resto del mobiliario y la paleta de colores.

Papel pintado: un clásico reinventado para el 2025

El papel pintado es una solución que ha sabido resistir el paso del tiempo y hoy, más que nunca, es una de las opciones más populares para vestir las paredes. La variedad de diseños, texturas y colores es casi infinita, lo que permite crear ambientes totalmente personalizados. Desde estampados botánicos y motivos geométricos hasta texturas que imitan el lino o el cemento, el papel pintado es la herramienta perfecta para inyectar personalidad en cualquier habitación. Además, los vinilos decorativos, que son una versión moderna y fácil de instalar, ofrecen una alternativa ideal para quienes buscan un cambio rápido sin mucho esfuerzo. La tendencia actual invita a combinar distintos diseños y a utilizarlo en espacios inesperados, como el techo o el interior de las alacenas.

Molduras clásicas: un toque de sofisticación atemporal

Para aquellos que buscan un estilo más refinado y con un aire de tradición, el uso de molduras clásicas es la elección perfecta. Este recurso, que ha sido un pilar en la decoración de interiores por siglos, vuelve con fuerza para añadir distinción y elevar la presencia de las paredes. Las molduras no solo enmarcan la arquitectura de la habitación, sino que también añaden una sensación de altura y profundidad. Se pueden pintar del mismo color que la pared para un efecto sutil y elegante, o en un tono contrastante para destacarlas. Son ideales para crear una atmósfera de calma y sofisticación, y se adaptan a la perfección tanto a estilos clásicos como modernos, demostrando que la elegancia nunca pasa de moda.

En 2026, la pared ya no es solo un límite, sino un lienzo para la creatividad. El uso estratégico de acanalados, papel pintado y molduras ofrece soluciones para todos los gustos y estilos, permitiendo que cada espacio refleje la personalidad de quienes lo habitan. La clave es atreverse a experimentar, pero siempre buscando el equilibrio para crear un hogar que sea tanto elegante como acogedor.