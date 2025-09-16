Parece argentino, pero es turco: La madre de Yildiz víctima de una estafa piramidal a punto de perder todo en Pasión Prohibida

La novela turca de las tardes sorprenderá abordando un tema que parecía muy local, pero esto demuestra que es una problemática que no conoce de fronteras geográficas, idiomas ni nada. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida.
Ver en un drama turco algo que parece tan autóctono como una estafa piramidal genera, al menos, dos sensaciones: la de entender que se trata de un fenómeno que excede los límites geográficos y el hecho de que personas de malos escrúpulos abundan en todas las latitudes. Y si no mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela de las tardes de El 9 Televida.
Asuman queda envuelta en un peligroso juego de apuestas organizado por Emel, una amiga que acaba de conocer. Al principio, Asuman se maravillaba por las ganancias que obtenía, pero luego perdió todo lo que había ganado e incluso tuvo que pedir dinero prestado para seguir jugando.
La madre de Yildiz, ajena a esta situación, cayó en la trampa de su supuesta amiga. Esta mujer armó un plan maestro para despojarla de todo su dinero, manipulándola sin que ella se dé cuenta.
En un momento crítico, Emel, como último recurso, le ofrece amablemente conseguir dinero prestado a través de un amigo suyo para ayudarla a pagar sus deudas.
Ahora, Asuman se encuentra en una encrucijada: no quiere aceptar esta ayuda, pero no sabe cómo afrontar todas las deudas acumuladas. ¿Qué hará? Y sobre todo, ¿cómo le comunicará a su hija todo lo que ha perdido y la deuda enorme que ahora tiene? ¿Cómo solucionarán todo este embrollo?
Para saber esto y mucho más, como el hecho de que ahora Çağatay quiere recuperar a Yildiz y la familia que construyó con ella, no te pierdas los próximos episodios de la serie que en Turquía se llamó Yasak Elma y que aquí en Mendoza, conocemos como Pasión Prohibida y todas las tardes El 9 Televida emite con gran éxito.