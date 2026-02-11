Parásitos intestinales: huéspedes no invitados que afectan tu salud

A menudo subestimados o asociados erróneamente solo a la falta de higiene extrema, los parásitos intestinales son una realidad global que afecta a muchísimas. Aprender a identificarlos y prevenir su entrada es fundamental para un sistema digestivo equilibrado.

Hablemos de un tema que, aunque no es el favorito en ninguna cena de gala, es vital para el bienestar general: los parásitos intestinales. Estos organismos son, en esencia, “invitados que no pagan alquiler”. Viven a expensas de su anfitrión, nosotros, alimentándose de los nutrientes que consumimos y, en muchos casos, alterando nuestra salud de forma silenciosa pero persistente.

-¿Qué son exactamente y por qué aparecen?

“Los parásitos intestinales son organismos que viven en el tracto digestivo humano. Pueden variar en tamaño, desde seres microscópicos unicelulares hasta gusanos que pueden ser visibles a simple vista. Las causas de una infección parasitaria (parasitosis) suelen estar vinculadas al ciclo “mano-boca”. El contagio ocurre principalmente por variadas razones y son muy frecuentes”, apunta el gastroenterólogo Guillermo Camus.

-¿Qué genera su aparición?

“Varias, entre ellas: Consumo de agua contaminada; ingesta de alimentos mal lavados (especialmente frutas y verduras que crecen a ras de suelo); carne cruda o mal cocida; falta de lavado de manos tras ir al baño o manipular tierra; contacto directo con superficies u objetos contaminados con huevos de parásitos”, detalló Camus.

Los sospechosos de siempre: Tipos de parásitos

No todos los parásitos actúan de la misma manera. Podemos dividirlos principalmente en dos grupos:

-Protozoos: Son microscópicos. La más famosa es la Giardia lamblia, conocida por causar diarreas crónicas y malabsorción de grasas.

-Helmintos (gusanos): Aquí encontramos a los Oxiuros , esos diminutos gusanos blancos que causan un picor intenso nocturno; las – Ascaris (lombrices grandes); y la Tenia (solitaria), que puede habitar en el intestino durante años absorbiendo tus nutrientes.

Síntomas: Cuando el cuerpo levanta la mano

“El gran problema de la parasitosis es que muchos de sus síntomas se confunden con una indigestión común o estrés. Sin embargo, hay señales de alerta que no debemos ignorar:

-Alteraciones digestivas: Hinchazón abdominal, gases excesivos, diarrea o estreñimiento sin causa aparente.

-Fatiga inexplicable: Al robarnos nutrientes, los parásitos pueden causarnos anemia o cansancio crónico.

-Picazón: Especialmente en la zona anal o nasal, con mayor intensidad durante la noche.

-Cambios en el apetito: Tener hambre constante o, por el contrario, una pérdida total del interés por la comida.

-Problemas de sueño: Irritabilidad y nerviosismo sin motivo aparente”.

Prevención: tu mejor defensa

La prevención no requiere de tecnologías complejas, sino de hábitos disciplinados. Como mencionamos con otras tendencias de salud, lo básico suele ser lo más efectivo:

Lavado de manos: Es el paso número uno. Antes de comer y después de ir al baño, siempre.

Higiene alimentaria: Lavar las verduras con agua segura y, si es posible, unas gotas de lavandina apta para alimentos.

Cocción adecuada: Los parásitos mueren ante las altas temperaturas. Evita la carne excesivamente cruda si no conoces su procedencia.

Agua segura: Si tienes dudas sobre la potabilidad del agua, hiérvela o consume agua mineral.

Tratamiento: Dejá de lado los remedios caseros

“Existe una creencia popular de que ciertos alimentos mágicos eliminan parásitos por sí solos. Si bien el ajo o las semillas de calabaza tienen propiedades interesantes, no sustituyen un tratamiento médico. El tratamiento profesional suele ser sencillo y rápido, basado en fármacos antiparasitarios específicos para el tipo de huésped que tengas. Es vital realizar un análisis de materia fecal (coprocultivo) para que el médico pueda recetar el medicamento exacto. La automedicación aquí es un error, ya que podrías no eliminar el parásito por completo y generar resistencia”, argumentó Camus.

Los parásitos no discriminan clase social ni edad. Mantener la guardia alta con la higiene y escuchar a nuestro sistema digestivo es la mejor estrategia para que estos “polizones” no arruinen nuestra calidad de vida.

