“Para limpiar su imagen tiene que entrar con dos baldes de detergente”: Baby Etchecopar aniquiló a Andrea del Boca por entrar a Gran Hermano

El conductor no tuvo filtros al opinar sobre la participación de la actriz en el reality. En una entrevista lanzó duras críticas sobre su pasado político, su situación judicial y cuestionó su intención de “limpiar su imagen” en la casa más famosa.

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada sigue levantando polvareda, pero nadie fue tan lapidario como Baby Etchecopar. El periodista aprovechó las cámaras de Intrusos para despacharse contra la actriz con un estilo frontal que no dejó títere con cabeza.

“Tiene que entrar con dos baldes de detergente”

Cuando le preguntaron por la presencia de la “reina de las telenovelas” en el reality de convivencia que se emite por El 9 Televida, Baby fue tajante: “Me da vergüenza”. Ante la teoría de que Del Boca busca redimirse ante el público, el conductor respondió con una ironía ácida: “Dicen que es para limpiar su imagen, pero tiene que entrar con dos baldes de detergente. Primero tiene que explicarnos qué pasó con la miniserie de aquel canal”, disparó, haciendo referencia a las antiguas polémicas por fondos públicos.

Sin piedad por su pasado

Etchecopar descartó que esta exposición pueda perjudicarla más de lo que ya está, asegurando que “la gente no es boluda” y que la actriz ya mostró su verdadera cara hace tiempo.

Además, marcó una clara diferencia entre Andrea y otros participantes: “No me da lástima para nada. Me da lástima la gente que va porque necesita guita, pero ella no. El que las hace las paga, ¿no?”, lanzó sin vueltas.

El factor político y judicial

El conductor de TV y radio también recordó su profundo malestar con el alineamiento político que Del Boca mantuvo años atrás: “Se involucró demasiado, despreciando al resto, y eso no me gustaba”.

Para cerrar, Baby puso el dedo en la llaga sobre el presente legal de la actriz, quien aún enfrenta procesos judiciales: “Hay una apelación ahora. Puede volver a ser juzgada, lo que nos diría que hay justicia”. Con estas declaraciones, Etchecopar reavivó una grieta que promete colarse en los debates de cada gala de Gran Hermano.

Y vos, ¿bancás a Andrea? ¿Qué te parece su participación en Gran Hermano? Seguí cada paso de la “reina de las novelas” dentro de la casa más famosa por El 9 Televida.