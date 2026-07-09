Para el infarto y desde “el corazón”: el emotivo video de la AFA con René Favaloro tras la épica remontada de la Selección

Luego del agónico triunfo 3-2 contra Egipto en el Mundial, la cuenta oficial de la Selección Argentina conmovió a todos en este 9 de julio con una pieza audiovisual que entrelaza la épica de la Scaloneta con el legado del icónico cardiocirujano argentino.

La histórica y sufrida clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sigue a flor de piel. Tras levantar un 0-2 en contra frente a Egipto en Atlanta y sellar un agónico 3-2 con goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, la AFA aprovechó el Día de la Independencia para lanzar un video oficial que caló hondo en el orgullo y la emoción de todos los argentinos, teniendo como eje central al inolvidable Dr. René Favaloro.

Bajo la premisa de haber vivido un verdadero “partido para el infarto”, la producción audiovisual rinde un doble homenaje: a la mística inquebrantable de la Scaloneta y al prestigioso médico platense que revolucionó la medicina mundial con la invención del bypass coronario.

Unión de potencias: archivo de Favaloro, Scaloni y el desahogo de Enzo Fernández

El video es una obra de arte de la edición que intercala reflexiones de archivo de Favaloro hablando del esfuerzo, el trabajo en equipo y la pasión, con conferencias de prensa de Lionel Scaloni y el electrizante desarrollo del partido ante el conjunto africano.

El hilo conductor juega permanentemente con “el corazón”, el órgano que Favaloro sanó en millones de personas a lo largo del planeta y el mismo que los hinchas sintieron en la boca durante los 90 minutos en Atlanta. La pieza alcanza su punto máximo de emotividad al mostrar de forma paralela:

El desahogo furioso de los jugadores en el campo de juego tras el golazo agónico de Enzo Fernández .

Videos caseros e íntimos de los festejos de los hinchas en las calles de todo el país, abrazándose y llorando de alegría en plena madrugada.

La publicación no tardó en volverse ultrarviral, llenándose de mensajes de agradecimiento de los fanáticos que destacaron la sensibilidad de la AFA para homenajear a un verdadero prócer contemporáneo de nuestra historia en una fecha tan patria como el 9 de julio.

El próximo desafío de la Scaloneta: día y hora para los cuartos de final

Sin tiempo para el descanso y con el corazón ya regulado tras las pulsaciones a mil del debut en octavos, el conjunto nacional ya conoce su próximo destino en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

En los cuartos de final, Argentina se enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio a las 22:00 (hora de Argentina). El trascendental encuentro se disputará en la ciudad de Kansas City, donde la Selección buscará meterse una vez más entre los cuatro mejores equipos del planeta.