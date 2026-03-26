Papelón internacional: a una candidata a Miss Grand Tailandia se le salió la dentadura en pleno desfile

Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, protagonizó un momento que se volvió viral en cuestión de segundos al perder parte de su dentadura frente al público.

Un accidente estético sin precedentes sacudió el escenario de uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, protagonizó un momento que se volvió viral en cuestión de segundos al perder parte de su dentadura mientras realizaba su presentación oficial ante el público y el jurado.

El incidente de la miss ocurrió durante una de las galas previas al Miss Grand Tailandia 2026. Mientras Kamolwan Chanago se disponía a saludar a la audiencia, una fila de carillas superiores se desprendió de su lugar. Lejos de entrar en pánico, la joven demostró una compostura profesional envidiable: se giró levemente, acomodó la prótesis con un movimiento rápido y continuó con su caminata. La actitud de la tailandesa fue elogiada por los expertos, quienes destacaron que su manejo de escenario le sumó puntos de cara a la gran final del 28 de marzo.

Este tipo de percances dentales, aunque extraños, tienen un antecedente histórico de pura profesionalidad. En febrero de 2010, el legendario cantante español Raphael vivió una situación casi idéntica sobre el escenario de Viña del Mar. En medio de su show triunfal, al “Niño de Linares” se le saltó un diente de la boca. Al igual que la candidata tailandesa, el artista de 64 años no detuvo su marcha y siguió interpretando sus éxitos con la misma energía, mientras los animadores Eduardo Fuentes y Cristián Sánchez rescataban la pieza dental del suelo para devolvérsela a su manager.

El video de la representante de Pathum Thani ya inunda las redes sociales de los seguidores de El 9 Televida, comparando su reacción con la de grandes estrellas. En los concursos de belleza es habitual ver caídas o problemas de vestuario, pero perder la dentadura en vivo es un hecho inédito que la joven supo sortear con hidalguía. Tras el incidente, se convirtió en la participante más mencionada de la edición, transformando un momento de absoluta incomodidad en una plataforma de visibilidad mundial antes de viajar al Miss Grand International en la India.

Finalmente, el caso de Kamolwan Chanago queda como una lección de que “el show debe continuar”. Ya sea en un reinado asiático o ante el “monstruo” de la Quinta Vergara como le sucedió a Raphael, la capacidad de disimular un accidente físico marca la diferencia entre un principiante y un verdadero profesional. Ahora, el público mendocino espera con ansias la gala final para ver si este curioso episodio ayuda a la joven tailandesa a coronarse como la nueva reina de belleza.