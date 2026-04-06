Papelón en Gran Hermano: una cena “hot” entre Andrea del Boca y Brian Sarmiento terminó en llanto, veneno y reproches

Andrea del Boca y Brian Sarmiento protagonizaron un cruce cargado de tensión que incluyó una actuación fallida, lágrimas del exfutbolista y un cierre digno de una bizarra telenovela.

Lo que prometía ser una velada romántica y picante en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada se transformó en un verdadero “fiasco” televisivo. Andrea del Boca y Brian Sarmiento protagonizaron un cruce cargado de tensión que incluyó una actuación fallida, lágrimas del exfutbolista y un cierre digno de una bizarra telenovela de la tarde.

El juego que desató la furia

Todo comenzó cuando la icónica actriz le propuso a Sarmiento realizar una improvisación: “Voy a ser por primera vez botinera”, bromeó Andrea. Sin embargo, el clima cambió cuando la “novela” se mezcló con la realidad. En medio del acting, Boca le preguntó sobre su situación sentimental y si tenía hijos.

La consulta tocó una fibra muy sensible en el exdeportista, quien se puso visiblemente nervioso. Aunque Andrea intentó aclarar que era parte del guion, Brian no pudo separar la ficción de su vida personal: “No me gustaría que se mezclen las cosas… temas de familia o de hijos, prefiero no hablarlos”, sentenció con dureza.

“Me cayó mal la comida”: El escape de Brian

La discusión escaló cuando Brian Sarmiento acusó a la actriz de querer exponer su pasado. “Quisiste meter a mis nenas y a mi exmujer, no está bueno”, disparó indignado. Ante la insistencia de Andrea por continuar con la escena, el exfutbolista cortó el diálogo de raíz: “No quiero hablar más con vos… me parece que me cayó mal la comida, quisiera irme”.

Tras el desplante, Brian se refugió en el sillón, donde no pudo contener las lágrimas y terminó quedándose dormido, profundamente afectado por el momento vivido.

Un final de novela y “veneno”

Lejos de conmoverse por el llanto de su compañero, Andrea del Boca decidió terminar su “actuación” en solitario. Fiel a su oficio, fingió beber vino envenenado y “murió” dramáticamente en la mesa mientras susurraba el nombre de un amor ficticio.

Al ver a Brian dormido, la actriz lanzó un dardo letal: “Además de victimizarse, se queda dormido”. Acto seguido, se sirvió un café y se dispuso a ver “50 sombras de Grey” como si nada hubiera pasado.

Este episodio no tardó en repercutir en el resto de la casa, profundizando la grieta entre los grupos aliados a cada participante. La relación entre la estrella de las telenovelas y el exjugador parece haber llegado a un punto de no retorno en la pantalla de El 9 Televida.