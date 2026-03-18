Papelón en Gran Hermano: dos errores de producción filtraron información prohibida a la casa

Este miércoles, lo que debía ser una jornada de estrategia pura se transformó en un caos cuando, por errores en las pantallas internas, los jugadores visualizaron datos sensibles que cambian por completo el rumbo del reality en El 9 Televida.

La producción de Gran Hermano atraviesa sus horas más críticas tras una serie de fallos técnicos que rompieron el aislamiento de los participantes del reality. Este miércoles, lo que debía ser una jornada de estrategia pura se transformó en un caos cuando, por errores en las pantallas internas, los jugadores visualizaron datos sensibles que cambian por completo el rumbo del reality en El 9 Televida.

El primer gran descuido ocurrió cuando, ante la mirada atónita de los hermanitos, el televisor del living mostró los porcentajes exactos del último mano a mano entre Nick y Martín. “¡Miren la pantalla, vengan!”, se escuchó gritar a los participantes mientras las cifras del amigo de Ian Lucas quedaban expuestas. Este dato es “oro en polvo” dentro de la casa, ya que ahora los jugadores conocen con precisión quién tiene más fuerza ante el público.

Pero el escándalo no terminó ahí. Horas más tarde, una nueva falla en la transmisión reveló que la próxima placa de nominados será positiva. Aunque la producción reaccionó rápido para quitar la placa de los monitores, el “spoiler” ya estaba hecho. Lolo Poggio intentó poner paños fríos al grito de “no vimos nada, no vimos nada”, pero el resto de sus compañeros ya empezó a recalcular sus movimientos para la gala de esta noche.

Estos fallidos técnicos generaron una ola de críticas en redes sociales, donde los fanáticos de Mendoza y el país apuntaron contra los productores por “descuidar” el formato original del programa. Conocer que la votación será positiva obliga a los participantes a reformular sus votos minutos antes de entrar al confesionario, beneficiando claramente a quienes se sienten más fuertes en el afuera.

🚨 URGENTE: GRAVE ERROR DE LA PRODUCCIÓN ¿Le mostraron a los jugadores que la placa de esta semana va a ser positiva? Encima se quieren hacer los boludos: “No vimos nada”#GranHermano pic.twitter.com/WWeNok4EzF — TRONK (@TronkNoOficial) March 18, 2026

Hoy, la atención estará puesta en Manuel “Manu” Ibero, el líder de la semana, quien es el único que cuenta con inmunidad y no podrá ser votado. Tras las salidas de Gabriel Lucero, Divina Gloria, Carmiña, Tomy, Carlota y Nick, la casa quedó en un estado de paranoia total.

En la emisión de este miércoles por El 9 Televida, se verá si Santiago del Moro aclara lo sucedido o si el juego continúa con esta ventaja informativa que los participantes ya tienen bajo la manga.