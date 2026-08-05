“Papá, te amo”: la conmovedora historia detrás de la llave 84 con la que Yipio se llevó la casa en Gran Hermano

La uruguaya Yisela Pintos vivió una noche inolvidable en el reality: se quedó con la vivienda con una elección cargada de significado, se aseguró el liderazgo de la semana 24 e hizo delirar a toda la casa.

Una jornada repleta de adrenalina y lágrimas de alegría se vivió este martes a la noche en Gran Hermano Generación Dorada por la pantalla de El 9 Televida. La comediante uruguaya Yisela “Yipio” Pintos se convirtió en la gran triunfadora al ganar la tan codiciada vivienda y coronarse además como la nueva líder de la semana en el reality.

El juego por la casa mantuvo en vilo a todos los participantes, pero la fortuna estuvo del lado de la participante uruguaya. Al momento de pasar al frente y seleccionar su número, Yipio eligió la llave número 84.

Antes de probar la cerradura, reveló el profundo motivo sentimental detrás de esa cifra: “Por mi papá, jugaba a la timba”. La intuición y el homenaje a su padre no fallaron. Al colocar la llave en la cerradura de la representación de la vivienda y girarla, el mecanismo cedió y desató la euforia absoluta.

Festejo alocado, llanto y doble premio

Al percatarse de que era la ganadora, la comediante se desbordó de emoción: terminó en el suelo entre gritos, abrazos de sus compañeros y hasta festejó haciendo un “angelito” sobre el piso del estudio. “¡Papá, te amo! ¡Gracias!”, gritó entre lágrimas, dedicándole el triunfo a su padre.

“¡Liderazgo para Yipio y la casa también para Uruguay!”, celebró el conductor Santiago del Moro mientras la jugadora festejaba en grande. Con esta victoria, la comediante no solo obtuvo la propiedad, sino que también se aseguró la inmunidad y los beneficios de ser la líder de la semana 24 del programa.

Los antecedentes de premios en la casa

La entrega de la vivienda se suma a otro gran hito de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. En el mes de mayo, la participante Yanina Zilli se había quedado con el auto 0 km tras probar suerte con la llave ganadora en una definición igualmente emocionante.

En aquella oportunidad, Zilli había admitido que eligió la llave “por nada, porque la agarré”, a diferencia de otros compañeros como Zunino, quien había optado por el 99 en homenaje al cumpleaños de su padre. En esta ocasión, la cábala familiar de Yipio volvió a dar sus frutos, convirtiendo la noche del martes en una fecha inolvidable dentro del reality más famoso del país.

Seguí de cerca cada detalle de Gran Hermano en las galas de las noches de El 9 Televida.