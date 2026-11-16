Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia en las redes sociales tras compartir las postales más impactantes de su reciente viaje a Perú. Convocada como embajadora de una exclusiva firma internacional de joyería, la empresaria rosarina recorrió puntos emblemáticos como Cusco y Machu Picchu, cautivando a sus millones de seguidores tanto por la majestuosidad de los paisajes como por sus acertados looks.

Lejos de las canchas y en el marco de una agenda ligada al mundo de la moda y el lujo, Antonela Roccuzzo disfrutó de una escapada inolvidable por tierras peruanas. A través de su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Lionel Messi abrió su álbum personal y mostró parte de las actividades culturales y turísticas que realizó durante su estadía.

Su paso por Cusco y un look estilo safari que enamoró a todos

La primera parada del recorrido tuvo lugar en la histórica ciudad de Cusco, donde Roccuzzo posó rodeada de imponentes paisajes montañosos, arquitectura ancestral y llamas. “Descubriendo la magia de Perú. Enamorada de la belleza, la cultura y de su gente”, escribió junto a una serie de imágenes que rápidamente cosecharon miles de reacciones.

Para esa jornada, la rosarina apostó por un outfit estilo safari cómodo y sofisticado: combinó un trench en tonos neutros con un jean azul clásico, botas de caña y un sombrero color crudo como accesorio protagonista.

Emoción en Machu Picchu y glamour relajado

El momento cumbre de la travesía llegó con su visita a Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo moderno. Visiblemente conmovida frente a la ciudadela inca, Antonela resumió sus sensaciones con una breve pero contundente frase: “Todavía sin palabras para describir este lugar”.

Para recorrer las alturas del santuario histórico, optó por un conjunto fresco y minimalista compuesto por un pantalón blanco holgado, una remera negra de manga corta, sombrero al tono y gafas de sol oscuras. De este modo, Roccuzzo cerró una experiencia única combinando trabajo, naturaleza, historia y estilo propio.