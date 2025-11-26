Padre deudor: Mauro Icardi quedó inscripto en el listado de deudores alimentarios de la justicia y se podría complicar su vuelta al país

La justicia determinó que luego de un año sin pasarle dinero a Wanda Nara por sus hijas Isabella y Francesca, Mauro Icardi entre al listado de padres deudores alimentarios.

Luego de que Wanda Nara y Mauro Icardi se separaran, escándalo mediante, y se divorciaran legalmente, comenzaron las demás batallas legales para la separación de bienes (contienda que aún sigue en Italia) y la cuota alimentaria y el régimen de visita de las hijas que ambos tienen en común: Francesca e Isabella. Luego de un año de demostrar ausencia económica, la justicia decidió que el futbolista pasara a formar parte de la lista de deudores alimentarios del país, algo que puede complicar su situación judicial el día que Icardi pise suelo argentino nuevamente.

“Este documento, lo que refleja y estamos viendo en exclusiva para DDM en la pantalla, es que Mauro Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos”, así explicó Guido Záffora en el programa de Mariana Fabiani y confirmaba de manera contundente que el futbolista del Galatasaray quedó inscripto en el registro de padres deudores.

Explicaron además los fundamentos de la decisión: “Esto ya lo había presentado el abogado de Wanda, Nicolás Payerola, el exabogado, hace dos meses. La justicia había estudiado el caso, Marcovecchio y Piro apelan a esta situación y quedaron en un gris. Ahora, el juez Hagopian, con este documento, hace instantes nada más, confirmó que Icardi ingresa en el registro de deudores”.

La discusión se centró luego en el monto de la deuda: “¿Cuánto debe Mauro Icardi? Y atención con esta cifra, porque hoy cuando hablé me sorprendí. Mauro debe 600.000 dólares”, explicó Záffora. Sobre los pasos legales futuros y el alcance de la medida, el panelista detalló: “La orden de Wanda es ir por todo. La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”.

En la mesa de análisis, el abogado César Carozza aportó su conocimiento: “Wanda solo firma en representación de sus hijos porque son menores”. Y luego sumó: “Las deudas que tenga con Wanda Nara son personales, entre Wanda e Icardi. Esto se lo debe a sus hijos”. Hizo hincapié en que “la Cámara entendió que los argumentos de las abogadas de Icardi no serían sumamente convincentes para hacerles lugar a esa apelación y que finalmente él no termine dentro de esa cosa, en el padrón de deudores alimentarios… No a lugar, le hacen entonces lugar a que él tiene que estar en el padrón y Wanda va a pedir todo, va a pedir que no pueda renovar pasaporte, que no pueda renovar registro y que no pueda salir del país”.

De acuerdo a los expertos legales presentes en el programa, el fallo no solo sienta un precedente en la batalla judicial entre Icardi y Wanda Nara, sino que también complica el panorama familiar y migratorio del futbolista en el corto y el mediano plazo, poniendo en manos del tribunal la definición de los próximos movimientos en una de las causas de mayor repercusión pública y social.