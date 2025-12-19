Oylum se hartó en La Traición

La tensión escala sin retorno en La Traición (Aldatmak), la exitosa serie que se emite de lunes a viernes a las 14.30 por El 9 Televida, donde cada episodio confirma que nadie está a salvo y que el pasado siempre vuelve a cobrar factura.

Mualla cruza todos los límites en La Traición, Oylum se juega la vida por su hijo y Güzide descubre la traición más dolorosa. La novela turca suma capítulos cargados de violencia, manipulaciones y decisiones irreversibles. Mirá lo que se viene este lunes en El 9 Televida.

En La Traición, los conflictos familiares alcanzan un punto extremo. Sin el menor atisbo de escrúpulos, Mualla no solo secuestra al hijo de Oylum, sino que también toma una decisión aberrante: cambiarle el nombre al niño, borrando simbólicamente la identidad que lo une a su verdadera madre. Este acto despierta la furia y la desesperación de Oylum, dispuesta a todo con tal de recuperar a su hijo.

Mientras tanto, las verdades ocultas comienzan a emerger. Ipek le confiesa a Serra que su madre murió como consecuencia directa de las decisiones de Güzide, una revelación que profundiza las grietas y suma nuevos enemigos en las sombras. Serra, lejos de calmarse, intensifica su juego de manipulación: intenta presionar a Oltan con la amenaza de mostrarle a Mualla fotos comprometedoras de Oylum junto a Tarik, imágenes que podrían desatar una reacción devastadora.

En paralelo, Serra también empuja a Celis a recomponer su relación, incluso alentándola a sostener una mentira peligrosa: asegurar que espera un hijo de Tolga, quien sabe perfectamente que eso no es cierto. La red de engaños se vuelve cada vez más asfixiante.

Güzide, por su parte, descubre una traición que la golpea de lleno: Celis fue quien, bajo amenazas, entregó al bebé de Oylum. La falta de confianza de Ozan en su propia familia provoca una ruptura definitiva y lo lleva a abandonar la casa junto a Celis.

El momento más dramático llega cuando Oylum encuentra un arma en la habitación de Tarik y enfrenta a Mualla. En un intento desesperado, le dispara… pero el arma tenía el seguro puesto. Finalmente, bajo amenazas, Mualla accede a devolverle al niño, aunque impone una condición cruel: Oylum deberá permanecer encerrada.

La familia, alertada de lo que sucede, llega con la policía, repitiendo una escena tan caótica como su casamiento. Una vez más, Oylum, cegada por el miedo, niega la ayuda. Y cuando Tolga descubre la verdad detrás de su matrimonio con Behram y va a buscarla, recibe un rechazo que sella otro destino truncado.

Nada vuelve a ser igual en La Traición, la dizi que no da respiro en las siestas de El 9 Televida.