Otro experimento de química fallido: una explosión en un colegio de Palermo dejó 5 heridos

Es el segundo hecho en menos de una semana, con un caso similar en un colegio de Pergamino. En esta oportunidad los alumnos hacían una práctica con alcohol etílico.

Nuevamente una feria de ciencias. Esta vez no es el Pergamino, sino en Palermo. Allí, en el Colegio Guadalupe se produjo una explosión que dejó 5 heridos, 2 de ellos con quemaduras graves luego de un experimento con alcohol etílico.

Los hechos recuerdan el grave incidente ocurrido la semana pasada en Pergamino, cuando un experimento que emulaba la erupción de un volcán dejó a una niña de 10 años en el Garrahan y con un panorama aún complicado ya que la niña puede perder el ojo afectado.

Al menos cinco estudiantes del Colegio Guadalupe de Palermo sufrieron quemaduras durante un experimento que realizaban en el marco de una clase conjunta de química llevada adelante por estudiantes de cuarto y quinto año de la institución.

De acuerdo a la información que brindaron las autoridades a los medios nacionales , un adolescente de 16 años fue trasladado al Hospital Gutiérrez con el 35 por ciento de la superficie corporal quemada. Puntualmente, sufrió lesiones en el abdomen, tronco, cuello y rostro. El joven se encuentra internado en terapia intensiva.

Otro de los heridos, un adolescente de 13 años, fue derivado al Hospital de Quemados e ingresado a la sala de terapia intermedia. El chico presenta entre el 15 y el 20 por ciento de superficie corporal quemada, con lesiones principalmente en el tronco, rostro y espalda.

Adicionalmente, otras tres personas sufrieron quemaduras leves, una de ellas un adulto. Sin embargo, todas ellas fueron atendidas en el lugar y no requirieron su traslado a un centro de salud.

Testimonio

Un estudiante de tercer año del colegio que presenció la explosión, relató que sus compañeros “estaban haciendo un experimento” en el que “estaban manipulando alcohol y fuego” cuando ocurrió el accidente y “un chico se prendió fuego de pies a cabeza“.

Tras la aparición de las llamas, “un profesor le tiró un guardapolvo encima y después otro se tiró con su propio cuerpo para apagarlo”, detalló el joven que es conocido de uno de los heridos. “No había ningún tipo de matafuegos ni extintor“, detalló el joven.

Una semana atrás, también durante una feria de ciencias organizada por un instituto privado ubicado en una ciudad lindera a Pergamino, un grupo de alumnos decidió recrear la erupción de un volcán. El experimento debía funcionar como un fuego artificial, pero al encenderlo las llamas se propagaron rápidamente por la estructura y, en cuestión de segundos, se convirtió en una explosión.