Otra vez: Andrea del Boca sufrió una nueva caída en Gran Hermano, cortaron la transmisión y crece la preocupación

La icónica actriz se desplomó en el mismo rincón de la cocina donde hace tres meses casi pierde sus dientes. Juanicar, Charlotte y Cola corrieron a asistirla antes de que se cortara la transmisión.

La tensión en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada alcanzó niveles máximos y paralizó por completo a los fanáticos del reality. Este domingo por la tarde, la histórica actriz de telenovelas Andrea del Boca volvió a protagonizar un impactante accidente doméstico en el interior de la casa más famosa del país. El golpe fue de tal magnitud que la producción decidió cortar de manera abrupta la transmisión en vivo, sembrando una profunda incertidumbre. Todos los detalles en esta nota de El 9 Televida.

El hecho ocurrió en el sector de la cocina, exactamente el mismo lugar donde, a principios de abril, Andrea sufrió aquel violento tropiezo frontal que le costó la pérdida de dos piezas dentales y la obligó a abandonar temporalmente el juego por prescripción médica.

En esta oportunidad, la diva tropezó y no llegó a apoyar los brazos a tiempo antes de impactar directo contra el suelo. Al verla tendida en el piso, sus compañeros Juanicar, Charlotte Caniggia y Cola reaccionaron de inmediato y corrieron desesperados a asistirla, instante en el que las cámaras de la señal de streaming cortaron el aire por varios minutos.

“Bailo igual, renga o en silla de ruedas”

Afortunadamente, cuando la señal en vivo fue restablecida, la tranquilidad regresó parcialmente entre los televidentes al ver a Del Boca sentada en el living, en buen estado de salud. Según relató la propia protagonista a sus compañeros, el golpe se sintió fuerte en el cuerpo, pero esta vez logró atajarse a tiempo: “La culpa la tuvieron las ojotas que tenía puestas”, se justificó, lo que tranquilizó al constatar que la herida no requirió atención médica de urgencia fuera del predio.

Fiel a su fuerte personalidad, la actriz minimizó las consecuencias físicas y redobló la apuesta de cara al complejo desafío de la noche. Para conseguir el presupuesto semanal completo, los participantes debían presentar una exigente coreografía de “Wrecking Ball”, el mega hit de Miley Cyrus. “Yo bailo igual, renga o en silla de ruedas”, sentenció la actriz de manera tajante.

Guerra declarada y el fantasma del pasado

El nuevo porrazo de Andrea no tardó en volverse tendencia absoluta en la red social X (ex Twitter), donde los usuarios recordaron el dramático antecedente de su primera caída, cuando entre sollozos y sangre en la boca gritaba “¡Quiero a mi mamá!” antes de ser evacuada en ambulancia debido a sus cuadros de presión arterial y colon irritable.

Lejos de mostrarse debilitada por el fantasma del pasado, Del Boca aprovechó el momento de atención para disparar con munición pesada contra su principal enemiga dentro del reality, Solange Abraham. Mientras la tucumana pasaba caminando por detrás del living, Andrea comenzó a cantar a viva voz y de forma irónica: “No me vas a sacar”.

Cabe destacar que la emblemática actriz viene de salvarse raspando en la última placa positiva de la semana 15, luego de que la líder Titi Tcherkaski la subiera a la nominación en reemplazo de Tamara Paganini.

Por ahora, desde la producción del programa confirmaron que Andrea del Boca no requerirá asistencia externa y continuará en competencia.

No te pierdas la gala de eliminación de este lunes en El 9 Televida.