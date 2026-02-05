Otra que una novela vertical: Maxi López se puso en la piel de Wanda Nara y desató un estallido de risas en MasterChef Celebrity

El exfutbolista sorprendió a todos con una desopilante imitación de la conductora en pleno certamen. Entre gestos icónicos y frases típicas, la complicidad entre ambos se robó el protagonismo de la noche del 9 Televida.

La cocina de MasterChef Celebrity vivió uno de sus momentos más divertidos y comentados de la temporada de El 9 Televida. En una noche en la que el histrionismo fue el ingrediente principal, Maxi López dejó de lado por un momento las ollas para demostrar sus dotes actorales, nada menos que parodiando a la conductora del ciclo Wanda Nara.

Todo comenzó bajo la supervisión de Nicolás Vázquez, el invitado de honor encargado de dirigir un desafío inspirado en Romeo y Julieta. Tras una performance junto a Miguel Ángel Rodríguez que le valió elogios por su registro vocal, el exjugador se sintió con la confianza necesaria para ir por más. Sin previo aviso y ante la mirada atónita de sus compañeros, Maxi López comenzó a gesticular y hablar con el tono característico de su ex mujer, lanzando el ya clásico: “¡Cocineros, 3, 2, 1… a cocinar!”.

La reacción de Wanda Nara no se hizo esperar. La empresaria quedó boquiabierta y, tras unos segundos de incredulidad, estalló en una carcajada que confirmó la excelente relación que actualmente mantienen. “Entendió todo lo que dimos, es un trabajo fantástico”, había señalado previamente Vázquez sobre el desempeño del participante, pero fue la imitación lo que terminó por conquistar al estudio de El 9 Televida.

Incluso el exigente jurado, compuesto por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, dejó de lado la rigurosidad técnica para sumarse a las risas generalizadas. La soltura de Maxi no solo aportó frescura a la competencia, sino que ratificó que el reality es el escenario perfecto para que las historias personales y el humor se mezclen con la gastronomía de alto nivel.

Todo fue alegría y espontaneidad, al menos al comienzo y hasta que se pusieron a cocinar. No te quedes afuera de este divertido programa que todas las noches te alegra por El 9 Televida.