Otra que un atrapasueños, Güzide es un amuleto para atrapar traidores en La Traición

Parece chiste, pero no. Güzide contrata a una abogada para divorciarse de Tarık, sin embargo la mujer le juega sucio a la jueza. Mirá lo que va a pasar en La Traición.

La novela turca de las siestas, La Traición, desde el primer instante plantea como tema central la deslealtad, pero esto ya es un montón. Mirá lo que va a pasar en el drama de El 9 Televida en los próximos episodios. Lo de Güzide ya es un montón, pobre mujer. ¿En serio hasta la misma abogada que contrató la va a traicionar?

Güzide contrata a una abogada para que la divorcie de Tarık, pero resulta que en su afán de investigar a dónde ha puesto los millones el abogado termina reunida con Oltan y allí empieza todo. Oltan trata de seducirla a cambio de más información. En esta ocasión apenas si le dice que en Chipre el abogado está lavando dinero.

Para desgracia de Güzide, todo indica que la abogada caerá en las redes de Oltan, pero eso se verá más adelante. Ahora aunan fuerzas para tratar de convencer a Yeşim para que les dé información. Pero como ella no quiere, la abogada y Oltan la amenazan con contarle a Tarık todo lo que Yeşim hizo a sus espaldas.

Un radical cambio está a la vuelta de la esquina en La Traición. La decisión radical de Tarık dejará a Güzide y a sus hijos sin un céntimo. Por su parte, Güzide se da cuenta de que Tarık empezó a socavarla hace mucho tiempo.

Inesperadamente, alguien del pasado de Tarık llega con una hija de la misma edad de Öykü.

Al instalarse en casa de Güzide, Yeşim siente que ha ganado, pero no tarda en darse cuenta de que no será feliz con Tarık. Sin embargo, una amenaza de su pasado obliga a Yeşim a conspirar de nuevo contra Tarık.

Intrigas y más intrigas, traiciones y deslealtades por todos lados se vienen en Aldatmak. No te quedés afuera de este drama turco de las siestas de El 9 Televida.